Domenica 8 settembre a Falconara c’è l’11ª edizione di “Nonni e nipoti”

Torna il tradizionale appuntamento ludico motorio con famiglie e mondo paralimpico curato dal Gruppo Amici per lo Sport

FALCONARA – Falconara si prepara ad accogliere la tanto attesa 11ª edizione dell’evento “NONNI E NIPOTI CON FAMIGLIE E MONDO PARALIMPICO”, che si terrà domenica 8 settembre 2024, in occasione del Falconara Sport Day, presso il Parco Carletti e Stadio Rocchegiani nel quartiere Stadio. Una giornata speciale dedicata allo sport, alla solidarietà e alla condivisione tra generazioni, organizzata dal Gruppo Amici per lo Sport A.P.S. con la co-organizzazione dell’Amministrazione comunale. L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Marche, dall’Università Politecnica delle Marche, dal Comitato regionale Marche del CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico Marche, da Sport e Salute Marche e dalla catena di SUPERMERCATI SI ‘CON TE oltre che da Associazioni e sostenitori del territorio

Le iscrizioni a “NONNI E NIPOTI 2024” saranno aperte on-line (sito www.gruppoamiciperlosport.it), a partire dal 28 agosto con possibilità di registrarsi presso i due supermercati cittadini “Sì con Te” (ubicati in via Rosselli e via Umbria) nelle seguenti date: 28 e 31 agosto, 2, 4 e 7 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30. La quota di partecipazione è di € 5 a persona, da versare in contanti al momento dell’iscrizione.

Il giorno dell’evento, 8 settembre, dalle ore 16:00 fino alla partenza della “maratonina”, sarà operativo un presidio del GAS per la consegna di uno zainetto contenente omaggi vari a tutti coloro che si sono iscritti online o presso i punti di iscrizione “Sì con Te”. Sarà inoltre possibile effettuare iscrizioni last-minute direttamente sul posto.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 19:15, partirà la Maratonina Ludico Motoria “Nonni e Nipoti”, un percorso di 1.8 km pensato per coinvolgere famiglie e mondo paralimpico. Il percorso partirà dalla Pista dello Stadio Rocchegiani e si snoderà intorno allo stadio, con alcune strade chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti con arrivo al Parco Carletti dove saranno consegnate a tutti i nipoti le medaglie celebrative dell’evento.

La giornata si concluderà con una Cena di Beneficenza presso il Parco Carletti, organizzata dalla Pro Loco Falconamare (prenotazione obbligatoria presso gli esercizi commerciali indicati sulla locandina). Durante la cena i partecipanti potranno godere di un momento di convivialità, accompagnati dall’intrattenimento musicale del gruppo B. Pop Trio. La partecipazione alla cena richiede un contributo minimo di € 10 a persona.

“Voglio ringraziare le istituzioni, i tantissimi volontari, le associazioni locali e gli sponsor per aver contribuito anche quest’anno all’organizzazione di ‘NONNI E NIPOTI’, un evento tanto atteso che richiede un notevole impegno e tanta passione da parte di tutti.” – sono le parole del presidente del Gruppo Amici per lo Sport A.P.S. Tarcisio Pacetti – “Come sempre, ci aspettiamo una grande partecipazione a questa splendida giornata di sport, solidarietà e condivisione all’insegna del divertimento e del benessere di tutta la famiglia”.

Per info: www.gruppoamiciperlosport.it – info@gruppoamiciperlosport.it

