Come si gioca a Ramino? il cugino della Scala40

Il Ramino è un gioco di carte popolare, apprezzato per la sua semplicità e la possibilità di sviluppare strategie coinvolgenti in grado di rendere ogni partita un momento unico di grande divertimento. Considerato il precursore di giochi più recenti come la Scala 40 e il Burraco, il Ramino è giocato da milioni di persone in tutto il mondo, sia fisicamente che nella sua versione digitale, proprio come la scala 40 online. Ma come si gioca esattamente a Ramino? Scopriamo insieme le regole e le strategie di questo affascinante gioco.

Il Ramino si gioca con due mazzi di carte francesi, compresi i Jolly, per un totale di 108 carte. Il numero di giocatori può variare da 2 a 7, ma il gioco è ottimale con 4 partecipanti. L’obiettivo del Ramino è semplice: chiudere la partita prima degli avversari, cioè liberarsi di tutte le carte in mano calando combinazioni valide sul tavolo.

Ogni carta nel Ramino ha un valore specifico che influisce su vari aspetti del gioco, come l’apertura e il calcolo del punteggio. Le carte numeriche (dal 2 al 10) valgono il loro numero, mentre il Fante, la Donna e il Re valgono 10 punti ciascuno. L’Asso ha un valore di 1 punto se posizionato prima del Due, o 11 punti se collocato dopo il Re in una scala. Il Jolly, invece, come spesso accade svolge un ruolo di rilievo, ed è la carta più preziosa, poiché può sostituire qualsiasi altra carta per completare una combinazione e vale 20 punti.

Il gioco si svolge in senso orario, con il mazziere che distribuisce 13 carte a ciascun giocatore. Le carte rimanenti formano il tallone da cui i giocatori possono pescare, mentre la carta in cima viene scoperta e costituisce il primo scarto. Ogni turno inizia pescando una carta dal tallone o dal pozzo degli scarti e termina scartando una carta. Durante il proprio turno, i giocatori possono calare combinazioni di tris (tre o quattro carte dello stesso valore) o scale (tre o più carte consecutive dello stesso seme).

Prima di poter calare qualsiasi combinazione, è necessario “aprire” con almeno 30 punti, ottenuti combinando le carte in mano. Una volta aperto, il giocatore può continuare a calare altre combinazioni o aggiungere carte alle combinazioni già presenti sul tavolo, sia le proprie che quelle degli avversari.

Una strategia importante nel Ramino riguarda l’uso del Jolly. Se un giocatore ha in mano la carta che sostituisce un Jolly già calato, può prendere il Jolly e usarlo per completare altre combinazioni. Tuttavia, questo movimento richiede una buona pianificazione, poiché il Jolly è una risorsa preziosa che può fare la differenza tra vincere e perdere.

La manche termina quando un giocatore scarta la sua ultima carta, dichiarando “Ramino”. A questo punto, si procede al calcolo dei punti: il vincitore guadagna i punti corrispondenti alla somma delle carte rimaste in mano agli avversari, mentre questi ultimi vedono sottrarsi i punti accumulati. Se nessun giocatore riesce a chiudere e il tallone si esaurisce, la manche si conclude senza un vincitore, e tutti i giocatori perdono punti.

Il Ramino è un gioco di carte affascinante, che richiede una combinazione di fortuna e strategia e che affascina per l’uso e il conteggio delle carte da gioco. Nonostante la sua somiglianza con la Scala 40, di cui viene a ragione considerato il cugino, il Ramino ha caratteristiche uniche che lo rendono un passatempo amato in tutto il mondo e scelto ancora oggi sia per una partita dal vivo che online.

