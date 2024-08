A Pesaro la Festa dell’Unità delle Marche 2024: il Pd inizia la riconquista della regione

PESARO – Al lavoro, per l’alternativa. Questo lo slogan della Festa Unità Marche 2024, che si terrà dal 28 agosto al 1 settembre a Campo di Marte, in località Baia Flaminia a Pesaro. Questo evento, tra i più rilevanti per il PD regionale, sarà infatti il trampolino di lancio per la campagna di riconquista della Regione Marche, con l’obiettivo di porre fine all’attuale amministrazione di destra guidata da Francesco Acquaroli e restituire ai marchigiani un governo capace di rispondere ai loro bisogni.

“La Festa dell’Unità di quest’anno tratterà i principali temi di attualità politica e costituirà una piattaforma fondamentale per rilanciare l’azione del centro-sinistra nelle Marche”, ha dichiarato la Segretaria PD Marche, Chantal Bomprezzi. “Da Pesaro parte la nostra sfida per riportare nelle Marche un governo che metta al centro i cittadini, la sanità pubblica, il lavoro dignitoso e i diritti – ha aggiunto Bomprezzi – per questo serve anzitutto un PD forte e unito. Sono molto felice quindi di annunciare oggi che è stata accettata la nostra proposta di Michela Bellomaria vicesegretaria insieme a Matteo Terrani e dell’allargamento della segreteria regionale. Per questo Michela siede oggi affianco a me in conferenza stampa e salirà con me e Matteo sul palco della festa”.

“La mia presenza a questa conferenza stampa intende suggellare plasticamente l’inizio del percorso condiviso, con cui intendiamo unire il PD Marche” dichiara la Bellomaria. “Un partito unito è il presupposto necessario per la costruzione di un’alternativa politica credibile alla destra al governo, di cui il PD sarà il perno, facendosi portavoce delle istanze dei cittadini marchigiani. Siamo pronti a dare il nostro consapevole e responsabile contributo, iniziando da questo primo, simbolico, quanto sostanziale, passo”.

Alla Festa dell’Unità marchigiana 23 i dibattiti previsti, con la partecipazione di 66 ospiti e 18 intervistatori, dedicati a temi di primaria importanza per il futuro della Regione e del Paese. Tra i temi trattati ci saranno l’autonomia differenziata, con un focus sulle sue possibili implicazioni per le Marche; la sanità, con particolare attenzione alla gestione pubblica del sistema sanitario regionale; il lavoro e l’impresa, in un momento in cui è fondamentale ripensare i modelli produttivi e di welfare; e le nuove povertà, un fenomeno in crescita che necessita di risposte urgenti e concrete. “La Festa è stata pensata e organizzata per essere inclusiva, con spazi dedicati alle varie componenti del Partito e della società civile. I Giovani Democratici (GD) avranno una giornata interamente dedicata a loro, con incontri che esploreranno temi cruciali per le nuove generazioni. Chiara Croce Segretaria GD Marche: “Vorrei innanzitutto ringraziare il Partito regionale e i Circoli di Pesaro per il lavoro svolto nell’organizzazione della Festa e soprattutto per averci dato ampio spazio con un’intera giornata di dibattiti su temi che ci stanno a cuore. Parleremo di Intelligenza artificiale, di scuola, di pace e di un tema molto ambizioso e poco canonico come il sex work ed il lavoro digitale. Sarà con noi a discutere di Europa il Presidente Stefano Bonaccini, vogliamo condividere l’idea dell’Europa che vogliamo, giusta, solidale e sostenibile”.

“Le Donne Dem marchigiane discuteranno di modelli alternativi di leadership al femminile. E poi ancora avremo i nostri Sindaci, gli amministratori locali, i nostri rappresentanti istituzionali provinciali, regionali, nazionali ed europei, i nostri referenti dei Tavoli tematici di lavoro. Riuniremo insieme in assemblea i nostri Segretari di Federazione e di Circolo” sottolinea la Segretaria

Tra i relatori della festa, previste le presenze di esponenti di forze politiche esterne al PD: “Questa presenza vuole essere il simbolo del nostro approccio testardamente unitario. Sono già iniziati infatti gli incontri bilaterali con le altre formazioni politiche con cui abbiamo già avviato un dialogo per ragionare su una coalizione alternativa per le prossime regionali” precisa Chantal Bomprezzi.

Un aspetto fondamentale della Festa saranno le testimonianze delle componenti della società civile, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle organizzazioni del terzo settore: “Queste realtà svolgono un ruolo cruciale nella vita delle persone e per noi è un dovere ascoltarle per costruire una nuova agenda politica per le Marche, che tenga conto delle diverse realtà sociali ed economiche del territorio” tiene a ribadire Bomprezzi.

Tra gli ospiti esterni di rilievo che parteciperanno alla Festa ci saranno la Segretaria nazionale Elly Schlein, il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini, Matteo Renzi, Massimo D’Alema, Stefano Bonaccini, Camilla Laureti, la neo sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Questi leader contribuiranno con le loro esperienze e visioni su temi centrali come la politica europea, il futuro del centro-sinistra e la necessità di una nuova visione per l’Italia.

Marco Perugini vice Segretario della Federazione di Pesaro e Urbino: “Siamo orgogliosi di ospitare la festa regionale a Pesaro che, come da tradizione, continua ad essere un momento di confronto e condivisione con alleati e non, per contribuire al dibattito politico locale e nazionale. Il confronto tra Renzi e Ricci in programma già dalla prima giornata dimostra la volontà di costruire insieme un fronte unito contro le destre”.

Giampiero Bellucci, Segretario dell’Unione Comunale PD di Pesaro: “A nome dell’Unione comunale del PD di Pesaro, voglio innanzitutto collegare la Festa dell’Unità a questo 2024 straordinario per la nostra città, che sta onorando con iniziative e proposte culturali di spessore, il riconoscimento di Capitale italiana della Cultura. Il PD di Pesaro è pronto per l’alternativa al governo delle Marche e ne ha dato prova i mesi scorsi sapendo costruire una larga coalizione per il riconfermato governo della città. La Festa dell’Unità regionale è una ulteriore occasione di lavorare insieme, siamo contenti di offrire questa opportunità alla comunità democratica delle Marche e non solo”.

Chantal Bomprezzi tiene, infine, a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione della Festa dell’Unità Marche 2024: “Questa Festa, così ricca di eventi e dibattiti, è stata possibile grazie all’impegno instancabile del PD Marche, dei Giovani Democratici, della Federazione provinciale di Pesaro e Urbino, dei Circoli PD di Pesaro e di tutti i volontari che da tutta la regione hanno contribuito a creare uno spazio di dialogo, confronto e festa per tutti i marchigiani democratici. Ringrazio in particolare il circolo di Villa Fastiggi, la cui festa si sarebbe dovuta svolgere proprio nei giorni della festa regionale, che con generosità ha messo a disposizione volontari e risorse economiche facendo convogliare tutte le energie a supporto della festa unità Marche 2024”.

L’appuntamento è quindi dal 28 agosto al 1 settembre a Campo di Marte, in località Baia Flaminia, a Pesaro, per cinque giorni di politica, ascolto, dibattito e partecipazione, con l’obiettivo comune di costruire un futuro migliore per la Regione Marche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it