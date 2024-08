Tanti amici hanno festeggiato il matrimonio di una giovane coppia bengalese / FOTO

di PIERPAOLO MASCIA

JESI – Presso la Bocciofila Jesina si è tenuta la cerimonia matrimoniale di Shihab Hamed ed Irina Jahan. Tantissimi amici e parenti hanno voluto festeggiare questo momento speciale per la giovanissima coppia. Lui 24 anni, lei 22.

I giovani sposi si conoscono da tanto tempo. Cupido ha scoccato la sua freccia dell’amore diversi anni fa, un vero “colpo di fulmine”.

Una coppia affiatatissima. Il matrimonio si è svolto a Jesi, presso l’abitazione della sposa, dove l’Imam della moschea di Jesi, alla presenza dei rispettivi genitori, ha consacrato il sacro vincolo matrimoniale, che per il popolo bengalese ha un valore profondo. La loro unione è eterna.

Il pre-matrimonio, ossia il Gaye Holud, è stato celebrato nella Casa del Popolo di Jesi, alla presenza della comunità bengalese. Più di 500 partecipanti hanno dato vita al meraviglioso cerimoniale. Le donne, con i vestiti tradizionali, colorati di giallo e rosso, mentre gli uomini in rosso.

È stato un immergersi in un affascinante mondo asiatico, ancora a noi sconosciuto, soprattutto sotto il profilo delle tradizioni e delle culture, ricche di storia, atmosfere, sensazioni profonde. Ogni gesto, ogni movimento, ogni sguardo aveva un significato, niente è per caso.

I colori dei vestiti delle donne (costosissimi) e degli uomini vengono scelti in accordo tra loro. Tutti gli invitati e non, hanno dato vita a simpatici balli e scenografie, per deliziare i novelli sposi che, dal canto loro, hanno ripagato con una cena speciale della loro tradizione. I dolci erano in abbondanza, con tutti quelli che gli sposi hanno dovuto assaggiare per il cerimoniale, non si capisce ancora come non abbiano avuto una iperglicemia.

