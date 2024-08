Fano, olio dei motori finisce sul marciapiede in viale XII Settembre

Aset Spa: “Pulizia già completata, presentata una denuncia contro ignoti”

FANO – Hanno gettato un contenitore in plastica, con dentro circa 5 litri di olio motore esausto, all’interno di un cassonetto adibito alla raccolta degli imballaggi metallici. Nel farlo hanno contaminato i rifiuti già presenti all’interno del cassonetto e hanno fatto uscire parte dell’olio sul marciapiede.

È’ quanto commesso da ignoti lunedì 19 agosto in viale XII Settembre, a Fano, nell’isola ecologica adiacente alla nuova sede del Liceo Nolfi-Apolloni. Nel segnalarlo, Aset Spa comunica di aver provveduto immediatamente alla pulizia del marciapiede grazie alla sua squadra di pronto intervento, la quale ha ripristinato le originarie condizioni di decoro e rimosso il cassonetto contaminato.

Oltre al contenitore con l’olio è stato rinvenuto anche il filtro motore, elemento identificativo che potrebbe rivelarsi utile ai fini delle indagini. La società dei servizi fa infatti sapere di aver presentato una denuncia contro ignoti nell’intento di risalire all’identità dei responsabili di questo gesto.

“Quanto accaduto rappresenta un potenziale danno all’ambiente – ha commentato il presidente di Aset Spa Giacomo Mattioli -, e soprattutto vanifica l’impegno dei cittadini virtuosi che si adoperano ogni giorno per il corretto conferimento. Infatti, i rifiuti presenti nel cassonetto in questione, essendo contaminati dall’olio motore, non potranno essere riciclati”.

Anche per questo Aset Spa intende ricordare che è possibile conferire correttamente i rifiuti – in modo del tutto gratuito – anche usufruendo del Centro di Raccolta Differenziata (con sede in via invia Mattei, nei pressi dell’aeroporto), aperto nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 13.15 alle 18.00 e nelle mattine di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.45 alle 12.30 (chiuso per le aziende ma non per i privati cittadini). Per informazioni chiamare il numero 0721/833974.

