A Pesaro una finale regionale da star per Miss Grand Marche 2024 / FOTO

PESARO – Si è conclusa con il botto la serata dedicata alle Miss Grand International Italy Marche 2024. Causa maltempo si è svolta all’interno del locale La Giara di Pesaro diretto dai fratelli Scaglioni, l’ultima selezione Regionale del Concorso di Bellezza più gettonato al mondo da tre anni .

L’evento è stato organizzato e condotto dall’agente regionale Marche Francesca Guidi (Patron nazionale Giuseppe Puzio). “Sono entusiasta ed orgogliosa nel dare questa grande opportunità alle Miss marchigiane in concorso”, ha affermato.

L’emozionante serata è stata dedicata a Massimo Sierra presidente di AIL Pesaro scomparso prematuramente. I 50 anni di AIL, il suo impegno ed i servizi sono stati raccontati durante l’intervista dal dottor Marino Brunori, dirigente del reparto Ematologia dell’ospedale Santa Croce di Fano.

La nuova Miss Grand Marche 2024 è Caterina Baldini 19 anni di Agugliano, premiata dal vice sindaco del Comune di Pesaro Daniele Vimini. Ha conquistato la giuria con il suo sorriso. Seconda classificata la bellissima Alice Battazza 21 anni di Osteria Nuova, fascia Caffè Strega. Accederanno entrambe alla Finale Nazionale di Roma del primo settembre. Terza classificata Emma Brandt, 20 anni. La categoria Miss Mascotte incorona Beatrice Georgiana Grigorescu 14 anni; seconda classificata con la fascia Apricosistem Alyssa Ricci, 16 anni; terza classificata con la fascia Bulgherini Ascensori Srl la tredicenne Bianca Bartolucci, tutte di Pesaro. Accederanno alla Finale Nazionale insieme ad Anna Diop, fascia Alice abbigliamento e accessori, Flora Martinelli, fascia Cristina Marrulli Fashion Designer con servizio fotografico.

Il concorso ha premiato la vincitrice Miss Grand Marche 2024 con l’omaggio floreale del fiorista Latini, corona di Alice abbigliamento accessori, fascia ufficiale, box travel di Attualviaggi, trattamento estetico personalizzato di Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, anello in oro realizzato per l’evento da Emanuele Gambini orafo, look book fotografico in sala posa di Rodolfo Pompucci, gudget tricosistem. Ma anche la Miss Mascotte e tutte le finaliste hanno portato a casa dei bellissimi premi.

Una serata all’insegna non solo della moda e della bellezza ma anche dell’eleganza con l’esibizione di danza della Gimnall S.S.D Pesaro, il mistero con la performance live di fuoco e ali di led dell’affascinante Nikita Queen. Barbara Vagnini, cantautrice, si è esibita con i suoi tormentoni estivi e Bjon Asllani, dodicenne albanese, il sound &voice accolto dal pubblico con entusiasmo, ha chiuso la serata. In seconda uscita la compagnia Musical Center Dance in Music con grandissimo successo e coinvolgimento dei presenti.

Una passerella importante la moda mare di Sanitaria del Porto Pesaro. Parole d’ordine colore e versatilità, passando dagli abiti Luxury e da sera di Alice abbigliamento e accessori per una donna sempre alla moda, fino ad arrivare al made in Italy con Cristina Marrulli Fashion Designer con le sue creazioni di alta sartorialità in stile romantico tra tessuti voile ed impreziositi da ricami ed applicazioni.

La pittrice Enrica Sparaventi, con le sue opere astratte, ha contribuito a rendere la scenografia interessante e concettuale. Gli organizzatori ringraziano il bellissimo e simpatico cavaliere arrivato senza cavallo da Apecchio Matteo Parlani, per l’ottimo lavoro l’assistente coreografa Vanessa Remorino ed Aida Kallushi.

È stato un compito molto arduo per la giuria decretare la classifica, come spiega il presidente Ivan Cottini, ballerino. A seguire Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, Nicoletta Tagliabracci per Rossini TV, Gianluca Rocchetti avvocato tributarista, Alessio Zaffini giornalista, Luca Senesi giornalista, Massimiliano Ferrara direttore di Italian’s News, Mauro Rossi, caporedattore de Il Pesaro, Gontrano Alessandri, speaker di Radio Incontro Pesaro, Stefano Fabrizi, direttore di Marcheinfinite, Emanuele Gambini campione del mondo di Triathle.

Le acconciature delle Miss sono state realizzate da Dino le Coiffeur.

A lasciare il testimone alla nuova Miss Grand Marche 2024 in passerella la meravigliosa presenza di Cecilia Rinaldi Miss Grand Marche 2023 che ha incoraggiato le Finaliste Nazionali a fare questa importante esperienza.

Auguriamo a tutte le Miss della Regione Marche un grande in bocca al lupo… perché nella Finale Nazionale si giocano la Finalissima Mondiale che si terrà quest’anno in Cambogia e in Thailandia ad ottobre.

Un grazie immenso ai familiari e a tutto il pubblico in sala….

La serata si è conclusa in pista, al ritmo della music di Dj Max.

Gli organizzatori ringraziano inoltre: Della Chiara Assicurazioni Itas, Edilpierantoni_srl , Live Show Events&Fun, Bilionaire Macao, Rodolfo Pompucci Ritratti fotografo, Luigi Stella Fotografo, Otello Vagnini Video’s, Sanitaria del Porto, Alice Abbigliamento, accessori Cristina Marrulli.

