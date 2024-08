MarcheStorie arriva a Camerano con “l’Odi Malèrbe”

Appuntamento dal 23 al 25 agosto con pittura, scultura, fotografia, suggestioni in poesia, ma anche enoturismo con degustazioni, aperitivi, menù e proposte enogastronomiche ispirate al tema della kermesse: le malerbe ovvero le “erbe cattive” infestanti e dannose, un gioco di rimandi simbolici sul grande tema del Villain, il Cattivo

CAMERANO – Al via la quarta edizione del Festival MArCHESTORIE, intitolata “Marche, il dono dell’infinito” che si terrà in 79 suggestivi borghi marchigiani, tra i quali spicca Camerano, per celebrare la ricca tradizione poetica e culturale della regione, mettendo in luce il profondo legame tra i poeti marchigiani e i loro borghi.

Il titolo del festival di Camerano sarà “l’Odi Malèrbe”: le malerbe sono le “erbe cattive” infestanti e dannose. In un gioco di rimandi simbolici, il progetto si pone come una ricerca poetica, di vocazione epica, attorno al grande tema del Villain, il Cattivo. I visitatori potranno esplorare il territorio della città “Cuore del Conero” attraverso attività e performance legate alla poesia e al Genius Loci. Pittura, scultura, fotografia, suggestioni in poesia, ma anche enoturismo con degustazioni, aperitivi, menù e proposte enogastronomiche ispirate al tema della kermesse saranno le attrazioni che caratterizzeranno l’evento a Camerano.

Il festival è sostenuto dalla Regione Marche e gestito dalla Fondazione Marche Cultura e AMAT, con il patrocinio di ENIT e della Camera di Commercio delle Marche.

“Saranno tre giorni molto intensi – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – che vedranno il coinvolgimento di molti luoghi della nostra città. Da Piazza Roma passando per il Bosco Mancinforte, Piazza Matteucci e, naturalmente, le nostre straordinarie Grotte. Tutta Camerano sarà trasformata in un palcoscenico naturale e diffuso in cui ammirare performance artistiche di grande suggestione”.

“Un progetto fuori cartellone poiché figlio di un bando di finanziamento di Regione Marche – ha rimarcato Barbara Mori Assessore a Turismo e Cultura del Comune di Camerano – ottenuto grazie alla collaborazione dell’Assessore Luciano Lucchetti ed al lavoro degli uffici che ringrazio per il loro fondamentale contributo. Il motore dell’indagine artistica dell’iniziativa è la mitologia classica e religiosa, a partire da quella raffigurata dal pittore cameranese Carlo Maratti, nonché da suggestioni legate a luoghi e leggende del territorio, come quella della strega Giana. Pittura, scultura, fotografia, suggestioni in poesia, ma anche enoturismo con degustazioni, aperitivi, menù e proposte enogastronomiche ispirate al tema della kermesse saranno il leitmotiv di tutta l’iniziativa”.

PROGRAMMA

Venerdì 23 agosto

21.00

In Centro – Piazza Roma 7

Inaugurazione

Espressioni libere

pittura, scultura, fotografia, suggestioni in poesia

Mostra collettiva a cura dell’associazione Le Muse.

21.30

Piazza Matteucci

L’Odi Malèrbe

ovvero: chi è il cattivo?

Una performance itinerante di comunità in cui la dimensione epica della narrazione unita al gesto poetico della danza conduce lo spettatore dentro alcune delle grandi storie universali.

A cura di Alessia Racci Chini (attrice/drammaturga) e Stefania Zepponi (coreografa/danzatrice).

00 e h 21.00

Grotte di Camerano

Il Sottosopra: le grotte, i misteri

Tour speciale nella città sotterranea

“Ciò che è in alto è come ciò che è in basso…” recita l’antico testo sapienziale inciso nella Tavola Smeraldina. Un tour speciale per scoprire, attraverso storie e aneddoti legati all’ipogeo, il lato misterioso di Camerano.

A cura di Opera Coop e Alfonso Ardone

Posti limitati – Consigliata prenotazione (tel. 071.7304018)

Partenza dallo IAT – Museo Farfisa.

18.00

In tutto il paese

Erbe&Malèrbe: i sapori del festival

Degustazioni, aperitivi, menù, proposte enogastronomiche ispirate al tema della kermesse

a cura degli esercenti di Camerano.

———-

Sabato 24 agosto

In Centro – Piazza Roma 7

Espressioni libere

h 21.00-23.00

pittura, scultura, fotografia, suggestioni in poesia

Mostra collettiva a cura dell’associazione Le Muse.

21.30

Piazza Matteucci

L’Odi Malèrbe

ovvero: chi è il cattivo?

Azione scenica a cura di Alessia Racci Chini (attrice/drammaturga) e Stefania Zepponi (coreografa/danzatrice).

19.00 e h. 21.00

Grotte di Camerano

Il Sottosopra: le grotte, i misteri

Tour speciale nella città sotterranea

“Ciò che è in alto è come ciò che è in basso…” recita l’antico testo sapienziale inciso nella Tavola Smeraldina. Un tour speciale per scoprire, attraverso storie e aneddoti legati all’ipogeo, il lato misterioso di Camerano.

A cura di Opera Coop e Alfonso Ardone

Posti limitati – Consigliata prenotazione (tel. 071.7304018)

Partenza dallo IAT – Museo Farfisa.

18.00

In tutto il paese

Erbe&Malerbe: i sapori del festival

Degustazioni, aperitivi, menù, proposte enogastronomiche ispirate al tema della kermesse

a cura degli esercenti di Camerano.

————-

Domenica 25 agosto

18.00

Bosco Mancinforte

Paesaggi diVersi – Passeggiata di scrittura poetica sul Genius Loci

Passeggiata immersiva in cui storie e paesaggi di Camerano concorrono a risvegliare emozioni che i partecipanti potranno tradurre in un breve componimento poetico.

a cura di Alessia Racci Chini (attrice/drammaturga), Stefania Zepponi (coreografa/danzatrice).

Consigliata prenotazione (Francesca 348.6011391)

Presentarsi all’ingresso del Bosco Mancinforte almeno 15 minuti prima.

21-23

In Centro – Piazza Roma 7

Espressioni libere

pittura, scultura, fotografia, suggestioni in poesia

Mostra collettiva a cura dell’associazione Le Muse.

21.30

Cortile Biblioteca Baden Powell

Poesia, lingua madre

Incontro con la poeta Franca Mancinelli.

Erbe&Malerbe: i sapori del festival

Degustazioni, menù, proposte enogastronomiche ispirate al tema della kermesse

a cura degli esercenti di Camerano.

