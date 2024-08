Anche nel Fabrianese i Carabinieri hanno terminato i controlli di Ferragosto

FABRIANO – Anche a Fabriano sono terminati i controlli dei carabinieri per il Ferragosto. Un’auto è stata fermata in via Dante alle 3 del mattino perché procedeva a zig zag. Alla guida un 40enne che è stato denunciato, con patente ritirata ed auto affidata ad un familiare (etilometro positivo per 1.80).

Nel tardo pomeriggio di sabato, a Genga, un 50enne nato a Napoli, residente a Genga, controllato per strada, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. E’ stato perquisito ma non è stato trovato nulla. I carabinieri hanno però deciso di approfondire con una perquisizione della casa. Nella camera da letto, nel comodino, è stato trovato circa un grammo di hashish e un grammo di marjuana. L’uomo è stato quindi segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella mattina di sabato è stato invece notificato un avviso orale, richiesto dai Carabinieri e accordato e disposto dalla Questura, ad un 25enne originario dell’Est Europa, residente a Fabriano, con precedenti per reati contro la persona. Il 25enne ha violato il provvedimento di divieto di allontanamento da casa ed è stato accusato di ubriachezza molesta.

