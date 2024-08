In questi giorni a Fabriano controlli intensificati dai carabinieri / FOTO

FABRIANO – In questi giorni, in tutto il territorio, sono stati intensificati i controlli dei carabinieri di Fabriano. Cinque le pattuglie presenti lungo le strade, più una di militari in borghese, concentrate in particolare in via Dante per l’intera mattinata del 14 agosto, supportate dall’elicottero dell’Arma.

Sono state fermate 40 auto, identificate oltre 60 persone, elevate 4 contravvenzioni: due per sorpasso in luogo non consentito, le altre per non aver allacciato la cintura di sicurezza, e per il superamento della limitazione dei rumori molesti.

I controlli proseguiranno per tutto il ponte di Ferragosto.

