Oggi 230 Vigili del fuoco in servizio nelle Marche / FOTO

Una sessantina gli interventi effettuati nel corso della giornata di Ferragosto

ANCONA – Sono 230 i Vigili del fuoco marchigiani in servizio a Ferragosto, compreso il nucleo sommozzatori, il nucleo nautico, le squadre per la lotta agli incendi boschivi ed il personale addetto alla sorveglianza nella zona di Portonovo.

La giornata complessivamente non ha presentato particolari criticità, sia per gli incendi boschivi, sia per gli interventi ordinari.

Gli interventi svolti infatti sono stati circa 60. Tra questi segnaliamo un incidente avvenuto nel pomeriggio a Piobbico, lungo la Strada provinciale 257, con tre auto e sei persone coinvolte.

La squadra dei Vigili del fuoco di Cagli ha estratto una persona dall’auto, affidandola alle cure del personale del 118, e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto 4 ambulanze, l’elisoccorso e i carabinieri di Urbino per i rilievi.

A Fermo, in contrada Vallasciano, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco con quattro autobotti, per un incendio che ha coinvolto un deposito di fieno e attrezzature agricole. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

