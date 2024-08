Sabato 24 agosto allo stabilimento Miramare di Marcelli di Numana Unitalsi propone una festa musicale con la band One Way

di MASSIMO CORTESE

NUMANA – Estate tempo di vacanze. Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 18.00, la Sottosezione di Ancona-Osimo, con il patrocinio del Comune di Numana, organizza, presso lo Stabilimento Miramare di Marcelli, una Festa che vedrà la partecipazione del Gruppo Musicale One Way di Ancona.

Prima però vorrei fare una riflessione.

Che relazione lega una Associazione come Unitalsi, nata dall’esigenza di organizzare dei Pellegrinaggi Mariani per consentirvi la partecipazione delle persone malate, e che quindi opera nel campo della sofferenza, e il Gruppo Musicale One Way, che da sempre suona la musica dei nostri giorni?

Apparentemente nessuno, ma solo apparentemente.

Il fatto è che Unitalsi opera nel sociale, e ha piacere di farsi conoscere in ogni luogo, anche sulla spiaggia quindi, soprattutto tra i più giovani e tra i vacanzieri in generale. Da questo punto di vista, l’incontro tra Unitalsi e il Gruppo Musicale One Way, può essere considerato naturale.

La musica subirà delle variazioni, ci potrà essere qualche motivo che contraddistinguerà la serata?

Lo vedremo sabato 24 agosto: arrivederci alle ore 18.00.

L’incontro è gratuito ed è prevista la possibilità di organizzare anche degli apericena, visto il complesso balneare.

