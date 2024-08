La Moretta di Fano, tutta la città in un bicchiere

FANO – Anice, rum, brandy, scorzetta di limone, caffè e tutta la maestria di una meticolosa preparazione: se il Brodetto rappresenta Fano attraverso un piatto, la Moretta racconta la città e la sua storia dentro un bicchiere.

Alla tipica bevanda fanese Confesercenti dedica l’iniziativa ‘La Moretta di Fano’ realizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale: l’intento è di promuovere questa eccellenza locale, esclusiva e identitaria per il territorio, valorizzando, al contempo, il lavoro dei pubblici esercizi che ne portano avanti la tradizione e ne tutelano la qualità.

Il progetto, che già nella prima edizione 2023 aveva registrato un buon successo con un notevole incremento sulle vendite di Moretta nei bar aderenti, diventa quest’anno ancora più ambizioso. Al centro, quello che è un vero e proprio ‘Circuito della Moretta’: i pubblici esercizi fanesi che partecipano all’iniziativa saranno immediatamente identificabili, sia grazie a una brochure stampata e distribuita in migliaia di copie, sia con totem illustrativi che saranno disposti in prossimità degli esercizi stessi.

Tra le novità 2024 la durata dell’evento, non più diviso in due fasi –estiva e invernale- ma che proseguirà da Ferragosto fino al 31 dicembre 2024. Un appuntamento unico, quindi, che diventa più identificativo per il territorio e con il quale si vuole destagionalizzare l’offerta, dando un supporto promozionale agli operatori anche in periodi meno vivaci da un punto di vista delle presenze e dei guadagni.

La vera novità di quest’anno sarà l’introduzione di una web app dedicata: attraverso l’apposito QR CODE disponibile nei totem promozionali saranno visibili e localizzabili tutti gli esercizi aderenti. Le attività di Fano, quindi, avranno a disposizione una vetrina digitale dove si potrà ripercorrere la storia della Moretta, la sua preparazione e i luoghi in cui viene servita e che permetterà di ‘intercettare’ e fidelizzare i clienti, cittadini e turisti, in una maniera più smart ed efficace.

Non è tutto, il progetto vuol essere un contenitore in continuo sviluppo: chi si iscrive sulla web app riceverà informazioni sulle nuove iniziative e sui vantaggi che il ‘Circuito della Moretta’ proporrà da qui ai prossimi mesi.

Sostenuta dalle aziende Must Cafè e Mepa forniture alberghiere, l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal Comune di Fano: “La nostra tradizione in un bicchiere. Accogliamo con favore e sosteniamo l’iniziativa ‘La Moretta di Fano’ –afferma Alberto Santorelli assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Fano– un progetto che non solo celebra una delle eccellenze enogastronomiche più distintive della nostra città, ma che rappresenta anche un’importante opportunità per il nostro tessuto economico. La Moretta, con la sua storia e tradizione, è un simbolo di Fano, capace di raccontare la nostra città. La creazione di un vero e proprio ‘Circuito della Moretta’, supportato da strumenti digitali innovativi come la web app dedicata, non solo rende più visibili e accessibili i luoghi dove degustare questa bevanda, ma permette anche di intercettare un pubblico più vasto, fidelizzando cittadini e turisti. Grazie alla Confesercenti per credere e investire in questa iniziativa”

“Siamo convinti che la Moretta, proprio come il Brodetto, possa diventare un ‘brand’ della città capace di far da traino all’economia e al turismo –commenta il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo– ecco perché la promuoveremo con iniziative e appuntamenti che saranno implementati durante tutto il corso dell’anno. Il nostro obbiettivo principale è creare eventi dove gli esercenti siano i protagonisti e sostenere le attività soprattutto in periodi come questi, che non sono facili, né per l’economia, né per il turismo. A tal proposito, ricordiamo che le adesioni sono aperte e che tutti gli operatori del settore possono partecipare all’iniziativa per promuovere la Moretta e la propria attività”.

“Nella prima edizione il progetto ha coinvolto pasticcieri e baristi che si sono confrontati sulla storia della Moretta –aggiunge il direttore Confesercenti di Fano Matteo Radicchi– in appuntamenti molto seguiti e apprezzati dal pubblico, anche arricchiti da assaggi e degustazioni. Quest’anno riproporremo la partecipazione di più categorie di esercenti proprio perché la Moretta è un prodotto trasversale che troviamo nei bar ma anche nelle tavole dei ristoranti, come dopo pasto perfetto per il pesce ma che va a nozze anche con il dolce, che associa prodotti e produttori, gastronomia e cultura. In questo senso, lavoreremo per un coinvolgimento ancora più ampio proprio all’insegna di una promozione a tutto tondo”.

I pubblici esercizi di Fano aderenti al “Circuito della Moretta”:

Dacsì – Piazza XX Settembre, 27 Caffè Cavour – Via Cavour, 1 Curcuma Cafè – Piazza Antonio Costanzi, 19 Guendalina Coffee & Drink – Piazza XX Settembre, 4 Caffè da Massi – Corso G. Matteotti, 126 Caffè Centrale – Via Cavour, 1 Caffè del Porto – Viale Nazario Sauro, 270 Bon Bon Art Cafè – Viale Cairoli, 56 Pino Bar – Via Mura Augusteee, 11 Darderi Bistrò – Piazza Andrea Costa, 18 Caffetteria Marconi – Piazza Guglielmo Marconi, 2 Caffè delle Scienze – Via Ugolino De Pili, 57 Pasticceria Cavazzoni – Via E. Mattei, 20 Caffè Cristallo – Viale Cesare Battisti, 49 Re Caffè – Viale Antonio Gramsci, 46 Via Vai Bar Lounge – Viale Cristoforo Colombo, 39 Guerrino Pasticceria & Banqueting – Via Palmiro Togliatti, 23 Bar Pasticceria Le Terrazze – Via Liguria, 7 Pasticciere in Città – Via Rainerio, 1/3

