Carpegna festeggia il Ferragosto con una settimana di eventi per tutti

Concerti, poesie, presentazioni di libri, il festival dell’Arte Visiva, i festeggiamenti in musica, il Belcanto Italiano e, domenica 18 agosto, un risveglio speciale con il concerto di Thea Crudi

CARPEGNA – Carpegna festeggia il Ferragosto 2024 con una settimana di eventi per tutti i gusti, ad ingresso libero e gratuito, tra concerti serali e all’alba, presentazioni di libri, serate di poesia, il Belcanto Italiano ed il Festival dell’Arte Visiva. Gli appuntamenti sono promossi nell’ambito del festival “Cultura d’Estate 2024” che festeggia i suoi venti anni con il pubblico che, sempre più numeroso, accorre ad assiste agli eventi che proseguiranno fino al 7 settembre.

La serata odierna (lunedì 12 agosto) è dedicata a “Il monte, la luna e il mare” e sarà all’insegna di musica, poesia e storie, nel “Giardino di Mezzanotte” dalle ore 21,15 con Gianfranco Gori (voce narrante), Stefano Nanni al pianoforte e Nicoletta Fabbri (voce). Seguiranno domani martedì 13 agosto dalle 21,15 in piazza Conti la presentazione del libro “Il Palazzo di Carpegna” con l’autore Simone Paci, tramite approfondimenti e dialoghi sull’opera e mercoledì mattina 14 agosto sempre in piazza Conti dalle 10 il Festival dell’Arte visiva, con laboratori creativi e di disegno per bambini e ragazzi, a cura di Aurora Mazzarini.

Quindi sarà tutta da ballare la serata del 14 agosto alle 21,15 in piazza Conti con il concerto dei “Revolution” che partirà dalla disco music anni ’70 e ’80 per poi proporre i brani più famosi degli anni ’90 e quindi le hit del momento. Quindi per la serata di Ferragosto, 15 agosto, l’appuntamento è per tutti dalle 21 con la grande festa in piazza Conti al ritmo della musica di Emiliano’s Band, quindi sempre piazza Conti ospiterà venerdì 16 agosto dalle 21,15 “Il Belcanto italiano. Le più belle arie e romanze: dall’Opera alla canzone napoletana”, dedicato al Maestro Gilberto Cima, e interpretato dal soprano Anna Caterina Cornacchini e dal tenore Alessandro Moccia, diretti dal maestro Valentino Bastianelli, anche impegnato al pianoforte. Un risveglio speciale sarà quindi quello proposto da Thea Crudi in concerto, all’alba di domenica 18 agosto dalle 5,30 al Monumento del Cippo, con il “Saluto al Sole e all’anima” insieme ai musicisti Gianluca Masi e Cristian Bonato. La musica tornerà in piazza Conti domenica 18 agosto dalle 21,15 con il concerto dei Blend, pop/rock cover band formata dai musicisti Luca Grassi, Lorenzo Santoro, Simone Santoro e Susanna Vecchietti.

Immancabile è quindi una visita alla mostra collettiva diffusa di pittura, scultura e fotografia “CarpegnArt 2024. Artisti nel Monfefeltro”, giunta alla 5^ edizione e curata dal Maestro Giulio Serafini: vi sono esposte oltre cento opere di 57 artisti nella scuola primaria “Massimo Vannucci” di Carpegna e nelle vetrine in piazza Conti e Via Roma. E’ aperta ad ingresso libero negli orari 17 – 19 e 21 – 23 fino a domenica 1° settembre, quando alle ore 17 è in programma un finissage con il concerto di “JPOP Quartet” che propone brani italiani di successo in versione jazz strumentale: in questa occasione, si potrà anche degustare il Prosciutto di Carpegna Dop accompagnato da vini delle Marche.

“Carpegna fa il pieno di turisti con il suo paesaggio, l’aria pura, salubre e fresca, i suoi importanti e famosi prodotti tipici, i sentieri, il Cippo, la Cantoniera e grazie ad un cartellone di eventi molto ricco, variegato e di qualità che proseguirà fino a settembre ed è caratterizzato anche da altre iniziative – concerti, escursioni in trekking, mercatini delle curiosità e cinema all’aperto – organizzate dalla Pro Loco, dalle tante associazioni locali e dall’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello _ evidenziano il sindaco Mirco Ruggeri, il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Pasquini e Francesco Mazzarini, consigliere comunale con delega alla Cultura – . Il festival Cultura d’Estate ha compiuto venti anni tra concerti, mostre, conferenze, teatro, poesie, presentazioni di libri, laboratori creativi ed artistici per bambini, nei quali ha sempre riscosso successo di pubblico ed apprezzamento.

Sono appuntamenti sempre di qualità che si svolgono negli angoli più caratteristici ed emblematici di Carpegna, nel cuore del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, in piazza Conti, nel giardino di Mezzanotte, nella Pieve San Giovanni Battista e nei nostri storici e caratteristici borghi con le loro chiese, piazzette e i lavatoi. Protagonisti del Festival sono il più possibile musicisti, artisti e personaggi del Montefeltro, una regione storica da sempre ricca di grande ed estrosa verve artistica e culturale che il nostro Festival vuole ulteriormente valorizzare, far conoscere e apprezzare. Sono più di 250 gli appuntamenti realizzati in questi 20 anni, rivolti ai turisti ma anche ai cittadini di Carpegna e degli altri paesi del Montefeltro, con tanti affezionati che difficilmente perdono un appuntamento.

Grazie a tutto il pubblico, sempre molto numeroso, che ha riempito i nostri eventi e ci ha incoraggiato a realizzare programmi sempre più ricchi e variegati e sempre più di qualità. E’ il Welfare culturale: eventi culturali e musicali che ci permettono di stare insieme, ci fanno pensare, emozionare e divertire, ci fanno stare bene e sono benefici per lo spirito e per il corpo. Ci rendono più sereni, più in salute, più felici”.

Il festival Cultura d’Estate 2024 è organizzato dal Comune di Carpegna – assessorati alla Cultura e al Turismo in collaborazione con la Pro Loco di Carpegna, con il contributo della Regione Marche e il patrocinio di Provincia di Pesaro Urbino, Unione Montana Montefeltro, Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura e Parco interregionale di Sasso Simone e Simoncello.

