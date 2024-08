A Jesi si riaccendono le luci del grande Volley

JESI – Si riaccendono le luci del grande Volley a Jesi! Dopo il successo dello scorso anno, torna la 2^ Edizione della JESI VOLLEY CUP, il quadrangolare che aprirà la Stagione Sportiva 2024/2025.

Questa nuova edizione vedrà sfidarsi le protagoniste del Campionato Italiano di Superlega Maschile Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, i Campioni d’ Italia Sir Susa Vim Perugia e i Vice-Campioni di Francia il Tours Volley-Ball.

Il Pala Triccoli, che già nella passata edizione ha richiamato circa 4.500 tifosi e appassionati, farà da cornice per il secondo anno consecutivo ad un quadrangolare internazionale di altissimo livello.

Tanti i campioni che scenderanno in campo a Jesi dopo essere stati protagonisti con le rispettive Nazionali nell’ avventura Olimpica di Parigi 2024, dagli italiani Simone Giannelli, Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Roberto Russo al canadese Eric Loeppky, dall’argentino Augustin Loser ai giapponesi Yuki Ishikawa e Tatsunori Otsuka, dal polacco Kamil Semeniuk fino ai francesi Barthlemy Chinenyeze e Yacine Louati.

Lo spettacolo è assicurato visto il valore delle formazioni presenti e che si daranno battaglia nella prossima stagione sportiva: la Sir Susa Vim Perugia, oltre al ritorno in Champions League, proverà a difendere il poker ottenuto lo scorso anno con la vittoria dello Scudetto, del Mondiale per Club, della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, la Cucine Lube Civitanova con un roster profondamente ringiovanito e rinnovato sarà protagonista in CEV Challenge Cup, l’ Allianz Milano al grande debutto in Champions League per la prima volta nella sua storia e il Tours Volley-Ball proverà a riconquistare il titolo francese sfumato quest’anno per un soffio oltre a ben figurare in Europa con la CEV Cup.

Jesi Volley & Sport, organizzatore dell’evento, in collaborazione con il Comune di Jesi, sarà presente alla Notte Azzura dello Sport in programma il 7 Settembre con uno stand dedicato per fornire agli appassionati un’anticipazione del weekend di grande Volley e coinvolgere i più piccoli con una serie di attività dedicate.

Il PROGRAMMA

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 17.30 Semifinale 1

Ore 20.30 Semifinale 2

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 15.00 Finale 3°/4° posto

Ore 18.00 Finale 1°/2° posto

Gli abbinamenti delle gare di Semifinale saranno comunicati in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma all’ inizio del mese di Settembre.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

È già aperta la prevendita online, sia gli abbonamenti per l’intera manifestazione che i biglietti per le singole giornate sono disponibili su Ciaotickets al seguente link diretto: https://www.ciaotickets.com/it/jesi-volley-cup

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso la Biglietteria del Palatriccoli a partire dal 26 Agosto. I posti sono numerati in tutti i settori del Palasport. Le tariffe saranno ridotte per gli Under 12 e sono previste agevolazioni per le Società FIPAV.

VOLLEY & SOCIAL

Il racconto della Jesi Volley Cup viaggerà anche sui canali social di Jesi Volley & Sport attraverso gli hashtag #jesivolleycup e #jvs ed i profili Facebook ed Instagram @jesivolleysport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it