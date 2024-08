In “Io non ho paura” straordinaria interpretazione di Roberta Arduini

di VITO PIEPOLI

PESARO – “Come donna e come artista ho amato fin da subito questo progetto! Felicissima di esserne la voce recitante, assieme al grande attore Giuseppe Esposto e ad uno splendido cast artistico. Da un’idea di Riccardo Gravagna, un emozionante spettacolo per esorcizzare la paura, per cantare insieme, per vivere l’universo femminile, per amare. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Maris Galdenzi, presidente dell’Associazione Culturale L’Anfora e da Riccardo Gravagna, direttore artistico, che ringrazio per avermi coinvolto.” sono le parole dell’attrice Roberta Arduini.

Fa riferimento allo spettacolo andato in scena nell’Anfiteatro di Villa Berloni a Candelara, “IO NON HO PAURA – Fiorella … e le donne che amano”, un evento per parlare d’amore, in cui Roberta Arduini ha recitato un profondo e toccante monologo relativo alla violenza fisica sulle donne, facendo accapponare la pelle, e scaturire un tripudio di applausi ed acclamazioni (si sono sentiti tanti “brava! brava!”), i più intensi della serata senza nulla togliere alla bravura degli altri validi artisti che si sono esibiti sul palco.

Ricordiamo che Roberta Arduini, fino ad ora è stata impegnata con successo nelle sue quattro opere teatrali di Parole e Musica “Il Soffio della Nuova Vita”, “La Verità negli Occhi dell’Amore”, “Echi antichi nella Voce di Madre Terra” e “Dal buio della notte all’alba della Vita”, che l’hanno vista come autrice dei testi, della scelta ed assemblaggio delle musiche, voce recitante, direttore artistico e sceneggiatrice nelle esibizioni con il suo quartetto OASI, di cui fanno parte tre valenti maestri musicisti, Paride Battistoni al violino, Jacopo Mariotti al violoncello, Diego Gasperi al pianoforte.

All’interno della serata sono stati eseguiti alcuni dei più grandi successi di Fiorella Mannoia, arricchiti da una recitazione sui medesimi temi. Ecco perché oltre alla band composta da Massimiliano Palmieri (batteria, percussioni, cori), Maurizio Imbriani (tastiere), Marco Di Meo (chitarre) e Angela Ciavarrella che ha dato anima e voce alle canzoni della Mannoia, e oltre all’attrice Roberta Arduini, si è esibito anche il noto attore Giuseppe Esposto.

Si sarà commosso anche il cielo oltre ai circa trecento e passa spettatori presenti, quando Roberta Arduini ha lasciato la scena per far proseguire lo spettacolo, tutta tremante, zoppicando con una scarpa sola e l’altra in mano.

Dopo un po’ è venuto improvvisamente a piovere, diluviando sulla strumentazione e sui fogli che volavano via, per cui si è dovuto interrompere lo spettacolo a circa metà programma.

L’attrice Roberta Arduini è risultata protagonista indiscussa del ricco e vario spettacolo. Ha fatto venire i brividi e scendere qualche lacrima, inducendo gli spettatori ad immedesimarsi nella parte della vittima da lei interpretata.

“Una interpretazione magistrale, da brividi, degna delle migliori attrici del mondo!” “hai fatto piangere anche il cielo!” si è sentito dire da più parti, tra il pubblico presente.

E poi ancora su di lei e sulla sua esibizione seguono i commenti presi dai social.

L’interpretazione magistrale di Roberta nel racconto di un momento così drammatico, è stata così toccante che mi ha scosso profondamente.

L’ho vissuto sulla mia pelle come se fossi stata io stessa la vittima, ho sentito tutto il dolore, l’umiliazione, l’angoscia, l’impotenza, la paura che Roberta ha cosi profondamente e con estrema bravura trasmesso!

Non ci sono parole per descrivere quanto la sua interpretazione sia stata sublime, non ci sono aggettivi degni, nessuna parola può ma tutte le sensazioni che ha suscitato nei cuori e nelle menti di tutti noi spettatori, si!

È stato un momento denso e profondo, il cuore dello spettacolo in una tematica antica ma ancora così sentita ed attuale in questo mondo in cui ancora una volta, la donna è vittima di violenze maschili e soprusi!

Mercoledì a Villa Berloni, sono riuscito ad assistere al momento più intenso dello spettacolo “Io non ho paura”, Roberta Arduini è stata impressionante, vera, da pelle d’oca!

Il lungo monologo recitato da lei davanti a centinaia e centinaia di persone attentissime, unite in un silenzio totale, interrotto solo dal rumore degli spettatori che tiravano su le lacrime con il naso, é terminato con grandi acclamazioni e il più lungo e scrosciante applauso della serata.

Brava Roberta! Eccezionale, meriti i migliori palchi del mondo!

E per via dell’interruzione si legge sempre sui social, che lo spettacolo sarà riproposto perché si è perso tutto il gran finale.

