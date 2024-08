Sabato a San Lorenzo in Campo la consegna delle Benemerenze civiche e il Concerto del Patrono

SAN LORENZO IN CAMPO – Una giornata per celebrare la ‘laurentinità’, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. In occasione della festa del patrono San Lorenzo Martire, sabato 10 agosto alle 20.30 nella suggestiva cornice del sagrato della basilica, è in programma la cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche, giunta alla nona edizione. A seguire, alle 21.30, la Basilica ospiterà la nona edizione del Concerto del Patrono. Ad esibirsi l’orchestra di fiati ‘Fanum Fortunae’ diretta dal Maestro Sauro Nicoletti.

Appuntamenti ideati dalla giunta Dellonti, anno dopo anno sempre più sentiti. Una giornata di festa per tutta la comunità, per sentirsi ancora di più fieri di essere laurentini. «E’ una giornata di festa – sottolinea il sindaco Davide Dellonti – durante la quale si respira un’atmosfera unica, particolare, emozionante. Un’occasione per rendere omaggio a chi con la propria attività e opera contribuisce a tenere alto il nome di San Lorenzo e alla crescita del paese. Un momento importante al quale teniamo particolarmente, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, riscoprire la laurentinità. Un grande ringraziamento alla commissione per il lavoro svolto, i pareri e l’esame delle proposte».

Saranno premiati quattro cittadini ed una società.

Il Consiglio comunale, con ammirazione, riconoscenza ed orgoglio, concede la Benemerenza Civica “LAURENTINO DELL’ANNO” IX edizione – Ambito Sportivo all’ASD LAURENTINA VOLLEY.

“Locale “Associazione sportiva dilettantistica”, vanta da anni il coinvolgimento di decine di giovani e giovanissimi nella disciplina del volley in ambito territoriale comunale e sovracomunale. Nel corso del campionato provinciale 2023-2024 di Prima divisione femminile, ha raggiunto lo storico traguardo della conquista della promozione al campionato regionale di Serie D. Con gratitudine, riconoscenza ed orgoglio da parte dell’intera comunità laurentina, a tutte le atlete, al Presidente, alla dirigenza sportiva, al coach ed allo staff tecnico”, si legge nella motivazione.

Rossella Trionfetti riceverà l’attestato di benemerenza. Illustratrice e graphic designer, si occupa di illustrazioni di libri per bambini, pubblicità, piccole animazioni, etichette pubblicitarie, giochi interattivi e applicazioni. Fortemente attratta da qualsiasi nuovo progetto, lavora attualmente con un’agenzia italiana per case editrici di tutto il mondo quali Australia, Inghilterra ed Austria, in opere multilingue, per noti editori. Nel 2016 ha vinto con altri colleghi un bando per progetti editoriali innovativi per l’infanzia, tenutosi presso il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Stesso riconoscimento per Giuliano e Paolo Zingaretti. Titolari di una delle più antiche attività commerciali del centro storico, attiva da quattro generazioni, hanno fatto dono al Comune di un’opera unica, ovvero una collezione di 97 mila francobolli risalenti agli ultimi decenni dell’800 e ai primi del 900, disposti uno accanto all’altro a formare una grande opera grafica di circa 45 metri quadrati, allestita a “stanza” sulle 4 pareti e soffitto, realizzata dal loro avo Agostino Ghilardi fra il luglio del 1932 e l’agosto del 1934. Negli anni 70 dello scorso secolo, l’opera fu donata al Comune su consiglio anche del benemerito Don Araldo Angeloni. Oggi grazie al lavoro di volontari della Pro Loco è di nuovo fruibile ai turisti a Palazzo della Rovere, divenendo una delle opere dell’ingegno umano più apprezzate ed ammirate del nostro patrimonio artistico.

Con l’attestato di benemerenza sarà premiato anche Davide Torcellini. Volontario dell’Associazione “San Vito Giovani”, ha curato e scritto nel 2019 l’importante testo dedicato al meraviglioso borgo di San Vito sul Cesano, che ne narra storia, tradizioni e solidarietà, dal titolo “San Vito sul Cesano – Le stagioni della nostra vita”. Insieme ad altri volontari dell’associazione, nel 2023 ha proposto, ideato e realizzato il “San Vito Tour”, innovativo metodo di narrazione turistica della storia, natura e tradizioni del borgo, che consente al turista e visitatore un’esperienza immersiva di indubbio interesse. Grazie a queste iniziative ed al suo impegno costante per lo sviluppo turistico, San Vito sul Cesano gode oggi di un’accoglienza in tale campo che apporta vantaggi rilevanti al suo territorio e pone questa esperienza come modello per il turismo dei piccoli borghi del territorio marchigiano.

