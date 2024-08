Calcio, nasce l’Asd Marotta Maroso Mondolfo

MAROTTA – Nel panorama calcistico locale, nasce una nuova realtà sportiva, frutto della fusione tra la storica ASD Marotta, che vanta una lunga tradizione e un’importante storia (precedentemente Academy MarottaMondolfo), e la giovane ASD Maroso Mondolfo, che al suo quarto anno di affiliazione FIGC ha già conquistato il campionato di Terza Categoria. Questa unione rappresenta un evento significativo per entrambe le comunità, che trovano nella nuova società una perfetta sintesi di obiettivi, interessi e metodi. La nuova società sportiva prende il nome di ASD Marotta Maroso Mondolfo.

Una visione condivisa

Le trattative tra le due società sono state caratterizzate da un’immediata intesa, che ha portato a delineare rapidamente una visione comune per il futuro. La nuova entità non si limiterà a formare una prima squadra competitiva, ma coprirà tutte le categorie calcistiche, dai più piccoli con i “Primi Calci” fino alla Prima Squadra, che militerà in Seconda Categoria. Questa struttura completa permette di offrire un percorso di crescita calcistica a 360 gradi, dai primi passi nel mondo del pallone fino al calcio dilettantistico.

Obiettivi e metodi condivisi

L’obiettivo principale della nuova società è quello di creare un polo sportivo d’eccellenza che possa essere punto di riferimento per i giovani calciatori del territorio. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla formazione tecnica e ai valori sportivi, con l’intento di coniugare la crescita atletica e personale dei ragazzi. Il progetto si basa su metodologie moderne e innovative, ispirate ai migliori esempi del calcio professionistico, ma adattate alla realtà locale. Saranno potenziati gli staff tecnici e dirigenziali, con l’inserimento di figure esperte capaci di trasmettere competenze e passione.

I presidenti: Daniele Tonelli e Giovanni Scattolini

Un ruolo chiave in questa fusione è stato giocato dai presidenti delle rispettive società: Daniele Tonelli per l’ASD Marotta e Giovanni Scattolini per la Maroso Mondolfo. La loro visione lungimirante e la loro capacità di mettere da parte interessi personali a favore di un progetto più grande e ambizioso hanno permesso di concretizzare un’idea che porterà benefici a tutto il movimento calcistico locale. La loro leadership sarà fondamentale nel guidare questa nuova società verso un futuro di successi e soddisfazioni.

Il Direttivo della nuova società

Il direttivo della nuova società sarà composto, oltre che dai due presidenti Daniele Tonelli e Giovanni Scattolini, da: Furlani Yuri, Contardi Nicola, De Paola Massimiliano, Cenci Emiliano, Cingolani Riccardo (Maroso Mondolfo); Mazzanti Matteo, Paolini Simone, Battisti Tiziano, Montesi Paolo, Bocchini Paolo (Marotta)

Questo gruppo direttivo, rappresentativa delle due realtà che si fondono, lavorerà congiuntamente insieme all’aiuto di tanti altri dirigenti, per garantire una gestione efficiente e coesa della società, unendo esperienze e competenze per il raggiungimento degli obiettivi sportivi e organizzativi. “Siamo certi che questa unione rappresenti solo l’inizio di un’avventura entusiasmante e ricca di successi, pronta a regalare grandi soddisfazioni sia ai protagonisti in campo che ai sostenitori sugli spalti”.

