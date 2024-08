In tanti a Loreto alla Festa del Perdono / FOTO

di MIRKO MANCINELLI*

LORETO – Dal 3 al 4 agosto 2024, in occasione dei 90 anni di presenza e servizio dei Frati Cappuccini, si è svolta a Loreto la Festa del Perdono, un evento di grazia, per vivere e scoprire insieme la gioia del perdono.

L’iniziativa, concepita da Fra Sergio Lorenzini, Ministro Provinciale dei frati cappuccini delle Marche, ideatore e fondatore del cammino dei cappuccini e autore de Lo Spirito dei Cappuccini, in collaborazione con Mirko Mancinelli, fiduciario del Fiat 500 Club Italia per il coordinamento della provincia di Macerata ed il supporto dei soci del coordinamento, ha visto l’organizzazione di un raduno di Fiat 500 e derivate d’epoca, immatricolate tra il 1957 e il 1975, nel Santuario della Santa Casa di Loreto, con 100 equipaggi provenienti da tutta Italia.

I primi equipaggi sono giunti a Loreto già dal pomeriggio di venerdì 2 agosto ed hanno assistito allo spettacolo “Il Babysitter” di Paolo Ruffini.

Sabato 3 agosto, dal primo pomeriggio, le Fiat 500 hanno attraversato piazza Giovanni XXIII e l’ampio passaggio sul lato ovest del palazzo Apostolico per entrare nella piazza della Madonna. Il fulcro artistico-monumentale e religioso di Loreto circondato dai principali monumenti cittadini: Il palazzo Apostolico, il palazzo Illirico, la fontana Maggiore, la facciata della Basilica, la statua di papa Sisto V, il campanile e la Cupola della Basilica.

Gli equipaggi hanno avuto la possibilità di visitare i camminamenti di ronda e la basilica, e verso le 18:00 si sono trasferiti a Recanati nel piazzale dei cappuccini. Qui hanno visitato Casa Leopardi, la storica residenza natale del poeta Giacomo.

La serata è proseguita con una cena presso la cucina del Convento gestita dai Frati Cappuccini e da volontari, con piatti ideati dal Segretario delle Missioni Estere Fra Francesco Pettinelli. Il ricavato di tutta l’attività del Ristorante è a sostegno dei progetti delle Missioni Estere. I volontari sono parte fondante di questa attività. La loro dedizione e disponibilità sono la loro testimonianza: vale la pena spendersi per gli altri in nome di Dio.

Dopo la cena, Fra Emanuele ci ha accompagnato in una visita alla scoperta del loro convento, della Chiesa e delle attività per le Missioni Estere.

Domenica 4 agosto dalle ore 8:00, gli equipaggi sono tornati in piazza della Madonna, dove hanno ricevuto una ricca Welcome Bag con prodotti tipici marchigiani e gadget offerti da Micarelli Costruzioni, Sorbatti Cappellificio, Eurozenith Ricami, Nerea, Varnelli, Pasta di Camerino, Castellino, Re Flat Immobiliare, Atteggiamento Digitale, Crisma, Roberto Cantolacqua Pasticcere.

Alle ore 10:00 Fra Sergio Lorenzini ha illustrato ai presenti il progetto “500 in cinquecento” (https://cappuccini500.it/in-cinquecento/) presso la sala Paolo VI: l’idea di un viaggio lento dentro la storia antica dei Frati Minori Cappuccini, che iniziò nelle Marche cinquecento anni fa e che prosegue ancora oggi nel mondo intero. Una storia da scoprire con un viaggio lontano dai circuiti del turismo di massa che si addentra nei piccoli borghi e nelle città delle Marche.

Il progetto, patrocinato dal Fiat 500 Club Italia, sarà destinato agli amanti delle Fiat Cinquecento d’epoca e prevede l’ideazione di 4 itinerari nelle provincie delle Marche per visitare i 55 luoghi che nel corso dei cinque secoli precedenti hanno ospitato la presenza dei Cappuccini, scoprendo per ciascuno il patrimonio materiale e immateriale. Prevede anche l’organizzazione di Auto raduni in luoghi significativi per la storia dei Cappuccini, arricchiti dalla divulgazione della storia e dalla visita alle bellezze più significative dei posti visitati.

L’evento è proseguito con l’aperitivo realizzato dallo Chef Roberto Cantolacqua e la partecipazione alla Santa Messa in Basilica presieduta da Fra Sergio Lorenzini.

Al termine l’arcivescovo – prelato di Loreto Mons. Fabio Dal Cin ha benedetto tutti gli equipaggi e le loro auto.

Alle ore 12:30 le auto hanno sfilato verso il ristorante da Tonino a Recanati, scortate dal carroattrezzi della Carrozzeria 82 e dal meccanico dell’autofficina BellancAuto Service, per il pranzo.

Durante il quale il coordinamento di Macerata ha voluto ringraziare i fiduciari presenti Matteo Cotrufo di Manfredonia (FG), Rocco Cotruvo di Cassano delle Murghe (BA), Felice Cafagna di Andria (BT), Fierro Florindo di Campobasso, Pasquale Di Biase del Sannio – Valle Telesina (BN), Donatella Sambuchi di Pesaro e Urbino e referente per le Marche, Solazzi Stefano di Senigallia (AN), Senigagliesi Maurizio di Ascoli Piceno, offrendo loro un pensiero. Un pensiero anche per il fiduciario Parascandolo Claudio di Taranto che all’ultimo non ha potuto partecipare.

Un ringraziamento anche al socio Bruno Brecciante Mattucci del 1937 di Imperia quale pilota più esperto e proveniente da più lontano, a Luigi Mercuri e Maurizio Candini quali piloti più esperti, a Giuseppe Pugliese da Cariati (CS) per l’auto più giovane e proveniente da più lontano, Antonio Fortunato e Felice Cafagna per l’auto più giovane e Pietro Santoro da Massafra (TA) proveniente da più lontano, a Roberto Paganelli e Fabrizio Senette quali piloti più giovani.

Anche una ricca lotteria ha allietato il pranzo, con prodotti offerti da Martarelli Formaggi, T&P Gomme, FD Ricambi, Corsalini Gomme, Salumi Coati, Azienda Agricola Paola Antonelli, Re Norcino, Salumificio Bartolazzi, Qualità è amore, Canoà, Produttori Lacrima di Morro, Bastianelli Vini, Mirizzi Vini, Vini Accattoli, I tre filari, l’Idea e la Forma, Accessauto.

Al termine il socio Giuliano Carletti, titolare della SSI azienda Punto Amico del Club, ha consegnato a tutti gli equipaggi una targa ricordo della manifestazione.

Un ringraziamento alla Gienne Antincendio e alla Contram (Servizi per la mobilità) per la loro disponibilità.

L’evento è stato documentato da un servizio fotografico professionale di Stefano Galassi Foto.Grafia di Porto Recanati, omaggiato da Falco Investigazioni, GM Risarcimento Danni e Corsalini Gomme. con le foto messe a disposizione dei partecipanti gratuitamente.

Grazie alla diretta TV di www.radiostudio7.net l’evento può essere rivisto on-line.

Questi due giorni indimenticabili, ricchi di arte, culto, solidarietà, amicizia e passione, sono stati resi possibili grazie all’impegno dei fiduciari di zona, dei referenti e della grande famiglia dei soci del Fiat 500 Club Italia.

Ringrazio Fra Sergio Lorenzini, Alessia Malena, Andrea Piccinini, Angot Virginie e Giovanni, Giuliano Carletti e Milena, Giuliano Tiberi e Rosita, Loris Ricotta, Maurizio Senigagliesi, Giulio Borroni e quanti hanno contribuito con la loro disponibilità, alla realizzazione di questo evento.

Vi diamo appuntamento al prossimo anno, con il prosieguo di questo splendido percorso nelle province di Fermo e Ascoli, sempre con “500 in cinquecento” verso Camerino 2028.

*Fiduciario provincia di Macerata

