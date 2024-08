In quindicimila a Fano per lo spettacolo pirotecnico che ha chiuso la Festa del mare

FANO – Quindicimila persone hanno alzato gli occhi verso il cielo, lungo la spiaggia di Sassonia, per assistere allo spettacolo pirotecnico che ha concluso i tre giorni di eventi della Festa del mare. Un’esibizione mirabolante che ha catturato l’attenzione di tutti con giochi di colore, disegni e forme riflesse sull’acqua per oltre 25 minuti. Anche i nostri marinai hanno regalato emozioni forti nel pomeriggio: a bordo delle loro vongolare, i pescatori della Copromo hanno lasciato i bagnanti senza parole con sontuosi getti d’acqua che sembravano dipinti viventi.

La giornata è iniziata all’alba, alle 5:30, con il concerto ‘Il grande freddo – Soundtrack’ ai bagni Caffè Arzilla, in collaborazione con Cinefortunae 2024. Alle 9:30, al Monumento ai Caduti del Mare, si è tenuta l’alzabandiera con il complesso bandistico ‘Città di Fano’, seguita dalla benedizione della corona commemorativa al Molo di Ponente, deposta dal sindaco Serfilippi davanti alla statua ‘La tempesta’, per ricordare le quattro vittime fanesi della tragedia del 1964, Cesare Tonti, Aldo Valentini, Lido Ricci, Riccardo Perugini. Durante il rito religioso, officiato dall’arcivescovo emerito Giovanni Tonucci, è stato sottolineato il valore popolare dei marinai e l’importanza del dialetto come forma di interazione con la tradizione cittadina.

Successivamente, il sindaco Serfilippi e il viceprefetto Antonio Angeloni hanno deposto una corona d’alloro sul monumento ai Caduti. Sono stati poi premiati i vecchi lupi di mare nati nel 1942: Gabriele Carboni, Riccardo Perugini, membro della famiglia da cui è ispirata la vela che ha rappresentato la grafica della manifestazione, e Sauro Occhialini. Dopo la consegna della Bandiera Blu alla città di Fano, confermata anche per il 2024, autorità civili, militari e religiose, cittadini e turisti, sono usciti dalla Darsena Pipeta a bordo di pescherecci e imbarcazioni da diporto per deporre una corona d’alloro in memoria di tutti i caduti del mare. Nel pomeriggio, risalto è stato dato alla 51esima Nutata Longa, vinta dal 15enne Mattia Angius della Fanum Fortune Nuoto.

Il sindaco Serfilippi si dice “estremamente orgoglioso del successo straordinario della Festa del Mare. 15 mila persone hanno condiviso con noi momenti di pura magia, culminati con l’emozionante spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Sassonia, senza dimenticare gli eventi commemorativi che hanno onorato la nostra tradizione marittima. Questa manifestazione non solo celebra il nostro legame con il mare, ma rafforza anche il senso di comunità e appartenenza alla nostra città. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida tre giorni”.

Per l’assessore agli Eventi e al Turismo Alberto Santorelli “è stato un onore vedere la partecipazione entusiasta di cittadini e turisti alla Festa del Mare. Gli spettacoli e le attività organizzate hanno messo in luce il meglio della nostra città, dalla cultura alla tradizione marinara. Anche se il tempo per l’organizzazione è stato limitato, abbiamo voluto imprimere un segno forte a questa manifestazione, che negli anni dovrà diventare sempre più centrale nella programmazione estiva. Un grande plauso va a tutti i collaboratori, ai nostri marinai e a coloro che hanno reso possibile questo evento unico. La loro passione e dedizione sono state la chiave di questo successo”.

