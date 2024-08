Oggi a Fano si scrive un nuovo capitolo per il calcio e lo sport

FANO – “Oggi segna l’inizio di una nuova era per il calcio e, più in generale, per lo sport nella nostra città”. Le parole del sindaco Luca Serfilippi sono carica di valore per una giornata storica. Infatti parte ufficialmente il nuovo corso del Fano Calcio che trova sostegno nell’impegno dei 18 imprenditori della città che hanno costituito il Consorzio Fano Sport.

“Come sindaco, sono estremamente soddisfatto del percorso intrapreso negli ultimi 50 giorni, durante i quali abbiamo lavorato con impegno per trovare una soluzione all’emergenza del Fano Calcio. Voglio ringraziare l’assessore allo Sport, Alberto Santorelli, e tutti i tecnici che hanno sostenuto questo percorso, creando le basi per avviare una nuova stagione. Ci siamo assunti la responsabilità di togliere all’Alma Juventus Fano 1906, che versa in condizioni economiche disastrose e ricoperta di debiti, la concessione dell’utilizzo dello Stadio Mancini, che da oggi è stato affidato al Fano Calcio. Abbiamo collaborato fin da subito con il Consorzio per rilanciare un progetto solido, sano e sostenibile. Annuncio che partirà istanza nei confronti della FIGC con cui chiederò la possibilità che la nuova squadra possa disputare la Promozione”.

L’assessore allo Sport Alberto Santorelli inquadra gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire: “Già durante la campagna elettorale, abbiamo accolto le richieste delle società e degli appassionati, dimostrando la nostra volontà di avviare una nuova stagione per lo sport e di migliorare l’impiantistica pubblica di cui Fano ha bisogno. L’iniziativa del Consorzio abbraccia questa idea, trovando la convergenza del sindaco e di tutta la giunta. L’elemento differenziante di questo progetto è il radicamento nel territorio e i valori sani dello sport di cui si nutre”.

Santorelli amplia poi l’orizzonte alle società di calcio della città, con cui l’amministrazione vuole avere un rapporto di sintonia e piena collaborazione, per attuare una vera rivoluzione dell’impiantistica sportiva cittadina. Useremo tutti gli strumenti dell’ordinamento giuridico per assicurare il giusto equilibrio degli impianti di calcio, tutelando il Fano Calcio e valorizzando il relativo settore giovanile quale patrimonio sociale della città di Fano.

Il presidente del Consorzio Fano Sport, Paolo Petrucci, ha evidenziato il grande legame che unisce i 18 imprenditori del gruppo, che spera di allargare presto a 30 consorziati. Vista la delicatezza della situazione della prima squadra della città, abbiamo deciso che l’80% delle nostre risorse sarà destinato al calcio, mentre il restante 20% sarà indirizzato agli altri sport. Abbiamo stabilito tre tipologie di quote con un vincolo di adesione al consorzio per tre anni, ma sono convinto che il nostro sostegno durerà più a lungo.

Giovanni Mei, volto storico del calcio cittadino con esperienze a livello nazionale e internazionale, sarà il nuovo presidente, affiancato dal vice Eugenio Biagiotti e dai consiglieri Abbenante, Pietrelli e Mastrogiacomi. “Da fanese, questo è un onore. Ho accettato con entusiasmo questa sfida perché il calcio mi ha dato tanto, e ora è il momento di restituire alla mia città. Punteremo a sostenere e promuovere un’idea di calcio basata sulla passione e sull’attaccamento dei tifosi”.

