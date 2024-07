Super maturi, gran galà a teatro

Premiati a Vallefoglia i 133 centisti con lode delle scuole superiori della provincia di Pesaro Urbino. Il presidente Paolini: “Siete le nostre eccellenze, mantenete le radici con il territorio”

VALLEFOGLIA – Gran galà al teatro Santi di Bottega per i 133 super maturi delle scuole superiori della provincia. «Siete le nostre eccellenze», ha detto il presidente Giuseppe Paolini, rivolgendosi alla platea. «Il vostro talento può contribuire allo sviluppo e alla crescita culturale della provincia. I genitori e la scuola devono donare le ali per volare e le radici per tornare. Fare esperienza fuori è importante, ma vi auguro di tornare e mantenere sempre un forte legame con il territorio. Possiamo crescere insieme alle vostre capacità».

Ospite d’eccezione la reporter di guerra e scrittrice Greta Cristini: «Il mio augurio – ha sottolineato l’analista di geopolitica – è che da ora possiate cominciare a porvi le domande giuste. Immaginando il vostro progetto a lungo termine, senza influenze o condizionamenti esterni ma con curiosità. Il successo come allineamento alla propria identità, per come lo intendo, non fa rima con la pigrizia mentale. Lo stimolo continuo intellettuale è fondamentale: il territorio può aiutare puntando sugli spazi di confronto intellettuale e sulla conoscenza». Sono intervenuti il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, la presidente della commissione Cultura del Comune di Pesaro Romina Dominici, la componente dell’Ufficio di presidenza del consiglio regionale Micaela Vitri, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni, la responsabile dell’Ufficio istruzione della Provincia Patrizia Paoloni. L’iniziativa è stata condotta dall’attore e regista Davide Simonetti con l’organizzazione dell’Ufficio Programmazione rete scolastica della Provincia, il coordinamento del Centro teatrale universitario Cesare Questa di Urbino e la collaborazione del Comune di Vallefoglia e Pesaro 2024.

Ecco i nomi dei maturi con 100 e lode:

Liceo Marconi Pesaro. Tommaso Cresti, Massimiliano Santini, Marco Tolosa, Francesca Pelizzari, Giulia Fattore, Alessandro Antinori, Alessandro Ovani, Alexandra Antonova Spasova, Clara Tonti, Lorenzo Pucci, Viola Costantini.

Liceo Nolfi-Apolloni Fano. Eleonora Adanti, Angelica Amato, Anna Bonci, Giovanni Bussetti, Eugenia Campanelli, Emma Filippini, Giorgia Nardozza, Carolina Tallevi.

Polo 3 Fano. Lynah Elyamine, Daniel Bonazza, Niccolo’ Sallemi, Tommaso Di Silvestro, Francesca Canapini, Chiara Maurenzi, Andrea Costanzo.

Iis Raffaello Urbino. Gaia Bartoccioni, Eleonora Boni, Greta Fabbri, Virginia Gambrioli, Matilde Giorgi, Rita Giorgini, Chiara Santi, Emma Sestili, Agata Sofia Toderi.

Liceo Laurana-Baldi Urbino. Maria Paolini, Samuele Santamaria, Elia Tassi, Lisa Antoniucci, Martina Bardeggia, Arianna Canti, Aurora Cecchini, Agnese Galeotti, Laura Kozmaj.

Iis Donati Fossombrone. Francesco Bonci, Sara Brardinelli, Alemina Fejzula, Laura Ciriscioli.

Itis Mattei Urbino. Matteo Allegretti, Lorenzo Baldoni, Kristian Ceribashi, Andrea Gennaioli, Elia Rossi.

Iis Della Rovere Urbania. Mattia Ridolfi.

Liceo Mamiani Pesaro. Anna Camilloni, Giulia Carlotti, Nina Marzocchi, Anna Iolanda Rizzi, Alida Rocchi, Giulia Carloni, Giulia Galeazzi, Giulia Nicoletti, Arianna Panzieri, Francesca Storoni Ridolfi, Anna Ventura, Eva Pizzagalli, Cristina Cosolovschi, Greta Cavalli, Ylena Mazza, Vittoria Travenzoli, Sofia Pratelli, Sofia Bartoli, Riccardo Lorenzi, Anastasia Agostini, Lisa Montagna, Vittoria Tamburini, Elena Vergari, Noemi Arduini, Greta Bacchiani, Emma Piastra, Sara Righi, Elisabetta Terenzi, Arianna Faroni, Angelica Malpassi, Elisa Mezzanotti, Nice Ceccolini, Marta Olivieri, Martina Savoretti, Filippo Bordoni, Anita Micacchi, Beatrice Lagò, Sofia Gerboni, Benedetta Tomasetti, Thomas Montiroli, Caterina Ondedei, Giovanni Galeazzi, Alice Lamberta.

Liceo Mengaroni Pesaro. Jessica Romeo, Frida Tutone, Katia Betti, Susan Tamburini, Vittoria Gresta, Valentina Santini.

Liceo Torelli Fano. Alessio Cardinali, Maria Vittoria Furlani, Carlo Cetrone, Anita Romei, Luca Spallacci.

Liceo Torelli sezione Pergola. Anna Esposti.

Scuola del Libro Urbino. Alice Fucili, Donya Assaf, Moreno Ciaroni, Lucia Gasperoni.

Ipssar Santa Marta Pesaro. Erika Dini, Laura Bontempi, Sofia Anversa, Giulia Fuligna.

La Nuova Scuola Pesaro. Ester Bravin, Francesca Celano.

Iis Celli Cagli. Hilary Ticchi.

Itet Bramante-Genga Pesaro. Greta Fiorentini, Andrea Maffei, Elena Riminucci, Martina Righetti, Matteo Galeazzi, Lorenzo Tittarelli, Greta Malamisura, Sara Pagliari, Giovanni Gaudenzi.

Iis Cecchi Pesaro. Matteo Giovagnoli, Giulia Manoni, Alice Scrilatti, Claudio Lupi.

