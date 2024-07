Ripulitura e sfalcio delle canne nella zona del cavalcaferrovia di Sassonia Sud

L’Amministrazione comunale di Fano risponde alle richieste del Comitato

FANO – Una risposta che il comitato di Sassonia Sud chiedeva da anni e che l’amministrazione ha provveduto a fornire. Su indicazione dell’assessore Curzi si è provveduto a ripulire e sfalciare le canne nella zona del cavalcaferrovia di Sassonia sud, rispondendo all’urgenza di questo intervento. Questo intervento, atteso da anni, è stato eseguito con l’obiettivo di migliorare l’immagine della città, soprattutto in un periodo di grande afflusso turistico.

“Finalmente ripuliamo un’area che il Comitato ci ha segnalato che versava in pessime condizioni – dichiara l’assessore al Verde Alessio Curzi – La pulizia e lo sfalcio delle canne nel cavalcaferrovia non erano stati effettuati da anni, e il degrado dell’area stava diventando sempre più evidente. Grazie a questo intervento, non solo miglioriamo l’aspetto del nostro territorio, ma contribuiamo anche a garantire una maggiore sicurezza e decoro per tutti, residenti e visitatori.”

L’intervento ha riguardato un’area che necessitava di manutenzione per ripristinare un ambiente decoroso e accogliente. L’assessore Curzi ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere costantemente pulite le aree pubbliche, specialmente in vista del periodo estivo, quando Fano accoglie un numero significativo di turisti.

“Questo è solo uno dei tanti interventi che abbiamo in programma per rendere la nostra città più bella e vivibile – continua Curzi. Ringraziamo tutti i cittadini per le segnalazioni a cui noi rispondiamo cercando di intervenire tempestivamente. Continueremo a lavorare per rispondere alle loro esigenze e migliorare la qualità della vita a Fano”.

