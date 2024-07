La rigenerazione dei territori deve dialogare con il mare

Garbage Group e il “Sistema Pelikan” protagonisti agli Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori che si terranno dal 29 al 31 luglio alla Mole Vanvitelliana di Ancona

ANCONA – “Quando si parla di Rigenerazione dei Territori è impossibile non trattare il tema del mare”. Queste le parole di Paolo Baldoni CEO di Garbage Group ideatore del “Pelikan System” che sarà relatore agli Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori, l’evento di rilievo nazionale che si terrà dal 29 al 31 luglio 2024 alla Mole Vanvitelliana di Ancona con la partecipazione di amministratori ed esperti organizzata dalla Camera Forense Ambientale, un’organizzazione costituita da avvocati e giuristi esperti in diritto ambientale.

“Sono da sempre convinto del fondamentale dialogo che esiste fra terra e mare e non credo sia pensabile uno sviluppo di una strategia nazionale nel nostro Paese senza considerare questa simbiosi, specialmente in Italia che vede nelle coste una forte urbanizzazione e la presenza di una consistente quota della popolazione: la città di Ancona e il suo porto sono l’esempio perfetto di questo. La salubrità del mare e la sua tutela sono, quindi, elementi essenziali in un’ottica di salvaguardia, programmazione e sviluppo dei territori, un tema a noi noto come azienda che lavoriamo in questo settore dal 1958.”

Garbage Group sarà presente all’evento in due momenti distinti. Il primo martedì 30 luglio alle ore 17.30 presso la Mole Vanvitelliana con una dimostrazione di uno dei battelli in flotta del “Pelikan System”, veri e propri laboratori galleggianti a tutela dell’ecosistema dotati di droni per la sorveglianza e la rilevazione di sostanze inquinanti in mare, ROV sottomarini per scannerizzare i fondali e geo referenziare i rifiuti, sonde parametriche per monitorare la salubrità delle acque in tempo reale e kit antinquinamento per schiume, idrocarburi, sostanze grasse e oleose in superficie e semi sommerse: un sistema unico al mondo che permette di raccogliere ogni genere di rifiuti in mare in particolare la plastica.

Il secondo mercoledì 31 luglio giornata dedicata alla “Gestione integrata dei rifiuti ed economia circolare” con un approfondimento intitolato “economia circolare, volano di sviluppo” dove Paolo Baldoni presenterà le ultime innovazioni nel campo del disinquinamento marino, lacustre e fluviale, ragionando su ciclo dell’acqua e inquinamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it