Sabato alla Giara di Pesaro appuntamento con Donna Live&Beauty format ideato da Francesca Guidi

PESARO – Da tre anni si conferma l’appuntamento cool dell’estate, Donna Live&Beauty format ideato da Francesca Guidi direttore artistico e conduttrice della serata, in calendario per sabato 27 luglio dalle ore 20.30 presso La Giara di Pesaro, Cena&Spettacolo.

Un connubio di arti e bellezza, quando la Moda e la Tradizione incontrano la Cultura, attraverso la cena realizzata dai fratelli Scaglioni legati da sempre alla cucina tradizionale, madrina della serata l’assessore del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci.

L’evento ha lo scopo di promuovere le realtà del territorio e i suoi artisti, una bellissima news con Crisci Group , le concorrenti arriveranno a bordo di una elegante limousine.

Quest’anno tante novità le Donne Over in passerella saranno circa 15 provenienti da tutta la Regione Marche, sfileranno per l’etichetta Fiorini wines del brand Cantini Fiorini di Barchi in tenuta sportiva, outfit total white dedicato all’estate, infine le concorrenti usciranno in abito da sera.

La giuria così composta eleggerà la nuova Miss Giara Estate 2024 ,Presidente di Giuria Luigi Rigi Luperti Presidente della Fondazione Alessandro Rigi Luperti , Barbara Vagnini cantautrice e regista Marchigiana, Sara Tomassini Direttore del Distretto Bio Terre Marchigiane, Luigi Diotalevi giornalista.

Ospite molto gradita l’associazione NICO MARCHE Nazionale Italiana Calcio Olimpionico Campioni di vita Presidente Veronica Sansuini, sarà il testimonial e cavaliere della serata il Dott. Sebastiano Andrea Massaccesi, intervistato racconterà la sua storia di ragazzo bullizzato e i progetti dell’associazione sempre a scopo benefico.

La serata verrà allietata dalla esibizione della cantante della PMS studio Valentina Mazza, i ballerini Sandro Fiorentini e Patrizia Famiglini del Centro Danze Vallefoglia diretto da Fiorenzo Filippini.

Per l’arte e la cultura esporranno le loro ssculture creando una suggestiva scenografia gli artisti Marsilio Pianosi di Candelara ci farà ammirare le sue opere d’arte in legno, l’artista Marchigiano Daniele Baldoni creativo e maestro del ferro.

La vincitrice riceverà in omaggio oltre la corona e la targa offerta dal ristorante La Giara un omaggio floreale di Fabio Creative Flowers e un trattamento di Crioterapia Localizzata viso offerto da Oltre il tuo benessere di Selene Ragnetti di Pesaro. Le acconciature sono state affidate all’ Hairstylist Dino le COIFFEUR di Pesaro.

Tanta curiosità per la nuova Miss Giara Estate, le Over hanno un’età compresa tra i 50 e 70 anni tutte molto belle, il messaggio che vogliamo mandare è quello che si può essere protagonisti della propria vita anche in età più adulta, divertirsi e socializzare per vivere meglio.

Emilian’s Band accompagnato dalla voice Matilda ci farà ballare al ritmo degli anni 70/80/90, tormentoni del momento e tanto altro chiudendo in bellezza!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it