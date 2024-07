Magnani (FdI): “Porteremo avanti la battaglia per dire no a Jesi al nuovo impianto dei rifiuti” / VIDEO

di MILVA MAGNANI*

ANCONA – Il sit-in di protesta in Provincia ha ottenuto il risultato auspicato, Fratelli d’Italia con tanto di cartelli e bandiere sono intervenuti durante il consiglio provinciale per portare l’attenzione sul NO jesino all’impianto di rifiuti pericolosi di Edison.

Attraverso le nostre consigliere provinciali ( Raffaeli e Fiorentini) è stata richiesta una seduta di consiglio provinciale aperta che porti a conoscenza e consapevolezza tutti i consiglieri provinciali che dovranno decidere per l’autorizzazione all’impianto.

Presenti oltre alla coordinatrice Milva Magnani al capogruppo in comune di Jesi Antonio Grassetti, parte del direttivo e alcuni iscritti, il parlamentare europeo Carlo Ciccioli, venuto a sostegno della battaglia jesina di Fratelli d’Italia.

A fine consiglio la delegazione fdi ha incontrato il Presidente della Provincia Carnevali al quale ha esplicitato le motivazioni politiche affinché questo impianto non venga posizionato in questo territorio, ricordando che oltre la parte tecnica deve esistere anche una visione politica di cosa si voglia fare in futuro di questo territorio che coinvolge oltre jesi anche i Paesi limitrofi e parte della vallesina.

Deve decidere tra un sano sviluppo della Provincia di Ancona o il totale degrado facendola divenire centro di scarico di rifiuti d’Italia e dell’Europa. Fratelli d’Italia Jesi continuerà la sua battaglia per il NO in tutte le sedi istituzionali.

*Coordinatrice Fratelli d’Italia – Jesi

QUI SOTTO un video:

(Le foto e il video sono di Pierpaolo Mascia)

