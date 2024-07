Antonio Baldelli (FdI): “L’ex sindaco Ricci chiarisca sugli affidi facili” / VIDEO

ROMA – “A Pesaro è stato scoperto che due associazioni culturali hanno ottenuto dal Comune affidamenti diretti per oltre 400mila euro, compresa la manutenzione straordinaria del verde in una zona in cui non c’è verde, senza che l’associazione abbia i requisiti per compiere tali opere e senza la rendicontazione dei lavori. Il sindaco del tempo, l’attuale parlamentare europeo Matteo Ricci, afferma di non sapere nulla, scaricando la responsabilità sugli uffici, salvo essere smentito da un suo stretto collaboratore”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli a margine di un intervento in aula in cui ha denunciato la questione.

“Ricci, piuttosto che fare la parte di chi si trovava lì per caso, dovrebbe dare spiegazioni e non fare finta di nulla, per trasparenza e senso di responsabilità, anche perché non fa fare bella figura all’Italia che dovrebbe rappresentare nel Parlamento europeo”, conclude Antonio Baldelli.

Link al video:

https://fb.watch/ty55npUKXT/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it