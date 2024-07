La chiaravallese Stella Giacani parteciperà a Pechino ai campionati del mondo

CHIARAVALLE – Destinazione Pechino per lo stambecco di Chiaravalle. Non stiamo certo parlando della nota trasmissione televisiva, bensì della partecipazione ai campionati del mondo della climber chiaravallese Stella Giacani.

Non poteva essere altrimenti dopo la conquista del titolo italiano ottenuto a maggio, ma la federazione tardava ad ufficializzare la convocazione degli azzurri ed è intuibile quanto, per lo spirito degli atleti, restare in “sospeso” risulti una condizione poco appagante. Adesso che l’attesa è divenuta certezza, parafrasando il telecronista Guido Meda, possiamo gridare con fermezza che Stella Giacani c’è!

Lo stambecco di Chiaravalle vestirà la “casacca” della nazionale alla competizione intercontinentale under 18. Occhi puntati verso la Cina dunque, l’appuntamento è per la fine di agosto, dove dal 22 al 31 agosto le migliori atlete al mondo non ancora maggiorenni si daranno battaglia nella cittadina di Guiyang. Questa notizia tanto gioiosa Stella ha voluto condividerla in famiglia, rientrando per un giorno a Chiaravalle, per incontrare anche il suo preparatore atletico Massimo Pistoni. Da domani sì rientra: l’attività federale aspetta!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it