Nuovo tragico incidente sulle strade marchigiane, l’ultima vittima aveva 37 anni

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Un nuovo tragico incidente si è verificato nella notte, questa volta alla periferia di Monsampolo del Tronto.

Appena scattato l’allarme – alle 0,45 – sul posto sono subito intervenuti i Vigili de fuoco. Per cause in via di accertamento si sono scontrate due autovetture.

Tre le persone coinvolte ed estratte dalle rispettive auto dalla squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto.

Il conducente di una Fiat Punto, un uomo di 37 anni, Lekbir Boukri, è deceduto, mentre gli occupanti dell’altra auto coinvolta nello schianto, una Bmw – un ragazzo di 28 anni ed una ragazza di 17 – sono stati presi in consegna dal personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale.

Sul posto i Carabinieri per risalire alla dinamica dell’incidente.

