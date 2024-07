Nadia Flalhi del Team Ruffini conquista il titolo Wbc del Mediterraneo

di FRANCESCO FERRONI

VALLEFOGLIA – Continua il periodo d’oro della Boxe marchigiana che si è arricchita di un altro prestigioso titolo! La talentuosa boxseuse Nadia Flalhi del Team Ruffini ha conquistato il titolo WBC del Mediterraneo al termine di dieci tiratissime riprese che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. Verdetto sul filo di lana e per split decision ma a nostro avviso meritatissimo. Nadia Flalhi ha gestito il match come meglio non si poteva. Ha evitato le sfuriate dell’avversaria che ha puntato tutto sulla bagarre a distanza ravvicinata con colpi angolati tutti caricati e poi l’ha mandata magistralmente a vuoto contro le corde in svariate occasioni. Ha portato continuamente i suoi colpi diritti che sono andati puntualmente a segno soprattutto al volto con il jab ed il destro d’incontro. Ha dimostrato una maturità che la fanno atleta completa in grado di competere con ogni avversaria.

Due punti a suo favore per il giudice Barrovecchio, uno per Ramacciotti mentre Poggi ha dato vincente la Oubtil per due punti. Nel nostro personalissimo cartellino ci siamo trovati in linea con il primo. Vittoria meritata per la Flalhi ma un trionfo per il suo allenatore e manager Roberto Ruffini che si trova ad avere due campioni italiani con Di Loreto e Seghetti ed ora il titolo del Mediterraneo con “ Nadiona” e scusate se è poco.

Veramente intenso anche l’altro combattimento al femminile fra la Montalbini e la Mancusi. Terzo match fra loro e terzo verdetto a favore della atleta del B.C.Castelfidardo. Battaglia dalla prima alla ultima delle otto riprese con le due impegnate in scambi continui. Molto più precisa la Montalbini ma mai doma la Mancusi che fino all’ultimo ha cercato di contrastare la migliore tecnica dell’avversaria.

Esordio a torso nudo positivo anche per il massimo leggero Cacchiarelli che in due riprese ha costretto all’abbandono l’avversario. Troppo poco per giudicarlo ma resta il fatto che si è mosso molto bene, ha portato tutta la gamma dei colpi, soprattutto quelli in diretto e ha superato come meglio non si poteva il suo primo combattimento.

Cinque matches fra dilettanti in avvio della manifestazione; il migliore è stato, come da attesa , quello fra Bulemi della Miami opposto all’abruzzese Di Profio. Tre riprese con scambi continui e verdetto al secondo che ha evidenziato una maggiore precisione nei colpi ed una maggiore dinamicità. Bulemi è uscito nel terzo round ma ormai era troppo tardi per recuperare.

In sintesi una ottima manifestazione siglata dal team Magnesi per quanto riguarda il titolo WBC e dalla Miami di Fano per i matches di contorno. Decisamente buona anche l’affluenza del pubblico.

Da rimarcare ancora una volta che la nostra regione ha all’attivo per quanto riguarda i professionisti due campioni italiani: Luca di Loreto ed Eros Seghetti e due campioni internazionali della WBC con Charlemagne Metonyekpon ed ora la Nadia Flahli: Per trovare in passato qualche cosa di paragonabile dovremmo risalire ai tempi di Kalambay e questo non può che farci piacere e testimonia la valenze dei nostri atleti e dei loro preparatori.

Arbitro del titolo: Cavalleri Guido; Giudici: Barrovecchio Massimo, Ramacciotti Francesco, Poggi Giovanni. Supervisior: Houcine Houichi Najjar.

Arbitri Giudici: Pecorari Elisa, Sauro Di Clementi, Ngeleka Musangu, Lupi Alberto; Commissario di Riunione: Gabriele Fradeani; Medico di servizio: Roberto Bruscoli; Cronometristi : Pazzaglia Adriano, Berti Francesco; Speaker: Tricarico Giorgio; Presidio Sanitario: C.R. Montelabbate Vallefoglia:

I risultati

Professionisti pesi superleggeri titolo del mediterraneo WBC femminile: Flalhi Nadia (Team Ruffini kg 61,8) b. Oubtil Mahjouba (Phoenix, kg 63,4) punti 10 riprese; Pesi medioleggeri: Cacchiarelli Davide (B.C. Castelfidardo, kg 89,200) b. Failla Stefano (kg 89,100) abbandono 2^ ripresa; Pesi superleggeri: Montalbini Erica (B.C.Castelfidardo kg 63) b. Mancusi Immacolata ( Minotauro Boxe, kg 63,200) punti otto riprese.

Youth kg 57: Grirane Nizar (Boxe Lugo) b. l Mariami Youssef (Montecchio Sport); kg 60: Iben Mahmoud Ousama (Boxe Lugo) b. La Barbera Gabriele ( Montecchio Sport); kg 92: Marietti Agostino (Phoenix) b. Cerasoli Edward ( L’Aquila Boxe) s.c. 2^ ripresa; Elite kg 71: Pierotti Alessandro ( Montecchio Sport) b. Monterisi Cristian (Nike); kg 80: Di Profio Lorenzo ( L’Aquila Boxe) b. Bulemi Michael ( Miami).

