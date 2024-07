Agli arresti domiciliari si reca al bar, deferito dai carabinieri

FABRIANO – Tra i compiti dei carabinieri c’è anche il controllo delle persone sottoposte a provvedimenti degli arresti domiciliari. Una pattuglia si è recata presso l’abitazione di un nordafricano di 50 anni, domiciliato a Fabriano, e agli arresti domiciliari. Non era in casa.

Così i carabinieri hanno atteso alcune ore il suo rientro. L’uomo è tornato ed è stato fermato. È stato appurato che era uscito per andare al bar, senza alcun permesso. È stato deferito per evasione e non si escludono ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità giudiziaria.

A Cupramontana, dopo alcune segnalazioni per un via vai sospetto di giovani in un’abitazione, una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione ha svolto un controllo. I militari hanno trovato due studentesse 20enni che stavano fumando uno spinello e, poggiata su un mobile, una bustina contenente oltre un grammo di hashish. Entrambe sono state segnalate come assuntrici di stupefacenti.

