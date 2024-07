A Fano la Polizia locale ferma un ubriaco con un coltello

FANO – La Polizia locale sta portando avanti una serie di importanti interventi per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nel nostro comune. Nel pomeriggio di ieri, le autorità hanno individuato e fermato un individuo in stato di ubriachezza che disturbava la quiete pubblica in piazza Amiani. Il sindaco ha chiesto espressamente alle Forze dell’Ordine di controllare quest’area che nel recente passato è stata al centro di diversi episodi.

L’uomo, che inveiva e urlava contro i presenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e trovato in possesso di un coltello. Come misura preventiva, è stato emesso un ordine di allontanamento per 48 ore, notificato alla Questura, ai Carabinieri e al Commissariato di zona.

Parallelamente, è stato effettuato un controllo nella zona di Torrette volto a contrastare il commercio ambulante abusivo. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale contraffatto e denunciato un cittadino senegalese, trovato a vendere senza la necessaria licenza. Questi interventi rientrano nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità e all’illegalità che l’amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco, sta intensificando per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti.

