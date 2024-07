Da sabato a Castelfidardo l’attesa settimana dello sport

CASTELFIDARDO – A Castelfidardo inizia sabato 20 luglio 2024 la tanto attesa “Settimana dello Sport”, una celebrazione unica e imperdibile che si protrarrà fino a domenica 28 luglio. Questa manifestazione, organizzata dal Circolo ACLI Crocette e da USAcli Ancona APS, con il patrocinio del Comune di Castelfidardo e del CONI Marche e con la collaborazione di molteplici realtà sportive locali, è un evento ricco di competizioni sportive e momenti di socialità, che promette di coinvolgere e entusiasmare tutta la comunità.

L’apertura sarà con la spettacolare gara nazionale di cross-training del Conero Throwdown, e la settimana culminerà con una grande festa di chiusura Domenica 28 Luglio allo Slash Club, dove i partecipanti potranno divertirsi con dj set, esibizioni di BMX e allenamenti funzionali. Domenica 21 Luglio Piazza della Repubblica si trasformerà in una palestra sotto le stelle per la Festa dello Sport, durante la quale verranno consegnati i premi Sportivo dell’Anno e Una Vita per lo Sport, e durante tutta la settimana le varie location della città ospiteranno tornei di calcetto, beach volley, bocce, scacchi, basket 3 contro 3, tennis e padel, per un totale di 15 eventi sportivi sparsi nel territorio. Tra le novità più interessanti di questa ottava edizione c’è la nuova Selva Trail, una trail run in programma Domenica 28 Luglio alle ore 09 alla Selva di Castelfidardo.

Marco Zagaglia, Presidente USAcli Ancona APS e organizzatore dell’evento, sottolinea: “L’evento ha un duplice scopo: promuovere la pratica sportiva e diffondere valori fondamentali come l’amicizia, l’aggregazione e il rispetto per l’ambiente. Lo Sport per Tutti. Il tutto sarà possibile grazie soprattutto all’incredibile lavoro dietro le quinte di uno staff di 40 volontari, principalmente under 30, con cui ho l’onore di collaborare”.

Invitiamo tutti i cittadini a iscriversi e partecipare numerosi agli eventi in programma, per vivere insieme questa straordinaria esperienza e celebrare lo sport e i suoi valori in un’atmosfera di festa e condivisione.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale www.settimanasport.it , la pagina Facebook “Settimana dello Sport” e Instagram (@settsport).

Contatti:

Circolo ACLI-USAcli Crocette ASD-APS

Via della Battaglia 14, 60022, Castelfidardo (AN)

Tel: +39 3313210592

Email: info@settimanasport.it

