Le bellezze nelle Marche in passerella per Miss Grand International Italy

FANO – “Le Bellezze nelle Marche” in passerella per il primo concorso al mondo da tre anni Miss Grand International Italy.

A Fano si è svolta la selezione Regionale Marche presso la location estiva del Mediterraneo Show Restaurant con un successo strepitoso.

L’evento è stato condotto ed organizzato dall’agente Regionale Marche Francesca Guidi, entusiasta di questo pomeriggio in moda, canto bellezza e sociale, anche il patron Nazionale Giuseppe Puzio è soddisfatto per la riuscita dell’evento.

Si sono alternati due cantautori emergenti del territorio Andrea Budassi e Valentina Mazza regalando al pubblico emozioni e coinvolgimento.

L’apertura con la sigla del Concorso ufficiale ha visto sfilare le ragazze con un balletto di presentazione e benvenuto.

In passerella la bellissima e colorata moda mare di Sanitaria del Porto Pesaro di Loretta Simoncelli in votazione, seconda uscita il pret a porter di alta moda della fashion designer Marina Stepanenko e il suo brand MaximeyMarina per una donna raffinata ed elegante, l’ultima uscita la creatività del brand Cristina Marrulli Fashion Designer di Treia outfit glamour&fashion pieni di colore.

La giuria di qualità dal presidente Gontrano Alessandri speaker radiofonico di Radio Incontro Pesaro, Luigi Diotalevi giornalista del Resto del Carlino, Mauro Rossi caporedattore de Il Pesaro, Giacomo Carbonari titolare di Fanluce di Fano ha decretato la classifica che consente alle ragazze di accedere alla Finale Regionale Marche.

Prima Classificata cat. Mascotte la bellissima Beatrice Georgiana Grigorescu di Pesaro 14 anni

Terza classificata Cat. Miss Grand Caterina Baldini di Agugliano 19 anni si conquista la fascia Bull Pay

Seconda Classificata Clarissa Cola Pesarese di 22 anni fascia caffè strega

Prima Classificata Emma Pasquini 18 anni di Marotta si aggiudica la fascia tricosistem e conquista per una manciata di voti il podio più alto, diplomata al liceo scientifico scienze applicate, proseguirà gli studi per entrare nell’arma.

Le prime classificate sono state oomaggiate con la corona e un meraviglioso bouquet del fiorista Fabio creative flowers.

Durante una breve intervista alle ragazze molto toccante il messaggio positivo che da questo concorso Internazionale ne esce è la possibilità e la voglia di sentirsi protagoniste per un

giorno, sconfiggere la timidezza e altre problematiche come la depressione per riacquistare più sicurezza e la speranza in un mondo migliore, direi afferma Francesca che è un successo…

Un delizioso e stuzzicante apericena realizzato dallo staff dal Mediterraneo show Restaurant sulle note del Dj Max e gli ultimi scatti del fotografo Luigi Stella hanno chiuso la serata. Non ci resta che darvi appuntamento per la Finalissima Regionale Marche il 18 agosto presso il Ristorante La Giara.

