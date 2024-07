A settembre un progetto di Opes Marche rivolto a chi si occupa di giovani e sport

ANCONA – La Opes Marche (Organizzazione per l’Educazione allo Sport) partirà a settembre con un progetto gratuito molto interessante, rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i giovani e le tematiche relative lo sport.

Nello specifico la Opes rivolge l’attenzione verso l’aspetto preventivo, mediante una serie di workshop che analizzeranno le modalità di scelta della disciplina sportiva, indicando quale approccio può essere di aiuto fintanto i bambini e i giovani in generale, possano sentirsi liberi di scegliere.

Settembre è il periodo in cui la stagione sportiva giovanile riprende a tutto tondo e molti ragazzi con i propri genitori si trovano spaesati e in difficoltà.

Relatore degli incontri sarà il formatore Opes Massimo Pistoni, chinesiologo e criminologo con diverse specializzazioni e perfezionamenti nella materia clinica e di intervento precoce, nonché autore di libri legati a tali settori.

Le giornate sono completamente gratuite e verrà rilasciato anche un attestato di partecipazione. Il worksbop non è dedicato solamente ai genitori, ma può divenire un ottimo momento di aggiornamento per i docenti delle scuole di vario ordine e grado, per gli operatori sportivi e delle agenzie ricreative, per gli studenti di pedagogia, di scienze motorie, di psicologia, di sociologia.

La Opes Marche è in procinto di comunicare le prime date degli incontri, ma invita i comuni del territorio e le varie agenzie interessate a contattare per organizzare una giornata informativa. L’educazione allo sport parte dalla prevenzione e con questa l’attività no profit la Opes intende dare il suo importante contributo.

Contatti: https://www.opes-marche.com/ – Tel. 324.6159299

