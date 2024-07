A Monteprandone una nuova villa in legno realizzata da Subissati

MONTEPRANDONE – Nelle prossime settimane il Gruppo Subissati inizierà i lavori per una nuova abitazione in legno lamellare. La villa si distingue per le sue linee pulite e minimaliste, che si integrano armoniosamente con il paesaggio circostante. La struttura in legno lamellare, con le sue tonalità calde e naturali, conferisce un aspetto accogliente e sofisticato.

Le ampie vetrate permettono alla luce naturale di inondare gli spazi interni, creando un legame visivo con l’ambiente esterno e offrendo viste mozzafiato.

L’abitazione verrà realizzata nel Comune di Monteprandone (AP) che, come molte altre aree del nostro Paese, è situato in una zona sismica. Il legno lamellare, grazie alla sua struttura stratificata, offre una maggiore flessibilità e resistenza rispetto ai materiali tradizionali come il cemento e l’acciaio. Questa caratteristica permette alle nostre abitazioni di assorbire e dissipare l’energia sismica in modo efficace, riducendo significativamente il rischio di danni strutturali durante un evento sismico.

Oltre alla sicurezza, le nostre case sono progettate per essere estremamente efficienti dal punto di vista energetico. L’uso del legno lamellare, combinato con tecnologie di isolamento avanzate, garantisce un’eccellente tenuta termica. Questo si traduce in un notevole risparmio energetico, riducendo la necessità di riscaldamento in inverno e di raffrescamento in estate. L’abitazione, nello specifico, sarà dotata di un impianto fotovoltaico di 6 Kw + Pompa di calore e riscaldamento a pavimento, che contribuiranno a minimizzare l’impatto ambientale e a ridurre i costi energetici per i residenti.

Vivere in una casa in legno lamellare non significa solo sicurezza ed efficienza energetica, ma anche un notevole miglioramento della qualità della vita. Il legno è un materiale naturale che offre un ambiente abitativo salubre e confortevole. Le sue proprietà igroscopiche contribuiscono a mantenere un livello ottimale di umidità all’interno della casa, migliorando la qualità dell’aria e il benessere degli abitanti. Inoltre, il legno ha un impatto positivo sull’acustica degli ambienti, riducendo i rumori esterni e creando un’atmosfera più tranquilla e rilassante.

L’abitazione si svilupperà su due livelli. Il piano terra misurerà circa 120 mq ed il primo piano circa 100 mq e 20 mq di balconi. Ogni aspetto, dall’architettura agli interni, dalla sostenibilità alla tecnologia, è stato pensato per offrire il massimo in termini di qualità della vita.

L’abitazione verrà consegnata “chiavi in mano” e sarà realizzata con tecnologia costruttiva “Platform Frame Subissati”.

