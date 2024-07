Cerca un vecchio motore per l’auto ma viene truffato, i carabinieri denunciano il responsabile

FABRIANO – Ennesimo responsabile di una truffa scoperto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano.

Nello specifico, il fatto ha visto come vittima un 50enne di Cupramontana che ha effettuato una ricerca sul web per trovare un motore di vecchia generazione per la sua utilitaria. Ha trovato ciò che faceva al caso suo. È iniziata così una trattativa con l’inserzionista che gli ha messo fretta per concludere.

Il cinquantenne ha bonificato 1.100 euro, ma non gli è stato consegnato nulla. I carabinieri della Stazione di Cupramontana, dopo la segnalazione del fatto, hanno avviato indagini informatiche e sono riusciti a risalire al responsabile: un trentenne pugliese che è stato denunciato per truffa.

Proprio per far accrescere i rischi del web, proseguono gli incontri sulla legalità da parte dei Carabinieri. L’ultimo si è svolto, per un paio d’ore, nella sede degli scout Fabriano 1. In presenza o collegati da remoto giovani dai 18 ai 20. Legalità, reati di genere, codice rosso, uso consapevole dei social, bullismo e truffe, gli argomenti trattati.

