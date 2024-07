L’Udc di Cagli plaude l’attività dei cittadini riuniti nel Movimento Spontaneo che segue i problemi della sanità locale

CAGLI – Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che da fine luglio il contratto dell’ortopedico, del ginecologo e del responsabile del punto vaccinale presso l’Ospedale di Comunità “Celli” di Cagli non sarebbero stati rinnovati.

Da subito il come Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica si è interessato in contatto con l’Amministrazione comunale sollecitando un interessamento all’assessore regionale alle infrastrutture, all’assessore alla Sanità, al presidente del Consiglio regionale, al presidente la commissione sanità, ed al consigliere regionale del territorio in quanto tutti espressione della maggioranza.

Ora sono giunte rassicurazioni in merito alla questione. I contratti in essere erano collegati alle normative per l’emergenza Covid e quindi vanno superati e rinnovati superando la logica emergenziale.

L’obiettivo è che gli incarichi verranno prorogati per un lasso di tempo necessario a garantire la continuità del servizio -che verrà assicurato- e ove serva fino al conferimento di incarichi duraturi e con personale interno.

Il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica ha reso noto che continuerà a seguire l’iter della questione e lo stato dei servizi presenti presso l’ospedale di comunità del Catria e Nerone.

“Come sezione Udc di Cagli – si legge in una nota diffusa in serata – plaudiamo all’attività svolta in questi anni dal Movimento Spontaneo per la Sanità pubblica che ha sempre tenuto viva la attenzione sulle problematiche del territorio e che continua a farlo in maniera encomiabile”.

