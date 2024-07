Tutti insieme per i bambini dell’Ospedale Salesi

Il 12 luglio presso la Caserma Falcinelli di Ancona evento di beneficenza in favore dell’assistenza domiciliare per le cure palliative pediatriche. L’iniziativa è organizzata dalla Commissione regionale pari opportunità e dal Comando Esercito Marche

ANCONA – “Insieme a te”, progetto della Fondazione Ospedale ”Salesi” Ets rivolto ai bambini malati cronici o terminali. Per fornirgli sostegno adeguato una serata di solidarietà organizzata dalla Commissione regionale pari opportunità e dal Comando Militare Esercito Marche. L’iniziativa, in agenda per il prossimo 12 luglio presso la Caserma “Falcinelli” di Ancona, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo delle Marche. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini; la Presidente Cpo Maria Lina Vitturini; il Tenente Colonnello del Comando Esercito Marche, Domenico Merico; la Presidente e la direttrice della Fondazione Ospedale “Salesi” Ets di Ancona, Cinzia Cocco e Laura Mazzanti, e il dottor Simone Pizzi, responsabile del Centro di Riferimento regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche.

”E’ doveroso da parte delle istituzioni – ha evidenziato Latini – fare tutto il necessario per garantire alle famiglie e ai piccoli pazienti assistenza qualificata, puntuale e precisa. Dobbiamo operare affinché i bambini possano raggiungere il massimo grado di benessere psicofisico e non lasciarli soli”. Sull’importanza delle tante attività promosse dalla Fondazione Ospedale “Salesi” si è soffermata la Presidente della Cpo Vitturini che ha parlato anche della “concreta e proficua collaborazione intrapresa in questi ultimi anni” per affrontare le problematiche in questione.

“L’Esercito è da sempre sensibile – ha rimarcato il Tenente Colonnello Merico – alle tematiche della solidarietà e lo è ancor di più per eventi come questo, che sostengono progetti in favore dei più piccoli. E’ stato quindi naturale aderire convintamente all’iniziativa concedendo l’uso dei nostri spazi all’interno della Caserma e del chiostro di San Francesco ad Alto”.

Nelle Marche si stimano circa 600 bambini interessati dalle cure palliative, ha evidenziato il dottor Simone Pizzi, sottolineando il valore del progetto “Insieme a te” che, come ha spiegato la Presidente della Fondazione Cinzia Cocco, è realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale onlus Oasi di Paradiso consorziata con Ccs (Consorzio Cooperative Sociali), in sinergia con l’Azienda Ospedaliero Universitaria – Dipartimento Materno Infantile.

“Si tratta del primo progetto nella nostra regione – ha aggiunto – per supportare l’assistenza domiciliare alle cure palliative pediatriche, rivolto ai bambini malati con l’obiettivo di contrastare l’isolamento e la solitudine, attraverso la creazione di nuove relazioni di amicizia”. Argomento approfondito anche attraverso l’intervento della direttrice Laura Mazzanti. Presenti alla conferenza stampa anche diversi sponsor del “Charity event”. Nel corso della serata l’Orchestra Fiati di Ancona (Ofa) eseguirà le più belle colonne sonore di film composte da Morricone, Piovani e altri grandi compositori. (C.C.)

