Pallanuoto, il Team Marche PN Moie festeggia una storica promozione in A2

MOIE – Dopo averci provato senza esito, in particolare negli ultimi due anni, questa volta la promozione è realtà.

Il TM PN Moie parteciperà nella stagione 2024/25 al suo primo campionato di A2, lo fa chiudendo alle spalle della capolista RN Camogli il girone A del primo concentramento play-off di Avezzano che si è disputato il 6 e il 7 luglio.

Al Centro Italia Nuoto la compagine moiarola vince il duello con il Circolo Villani per il secondo pass disponibile grazie al netto successo sul Certaldo, squadra già affrontata in regular season nel raggruppamento umbro-toscano-marchigiano, ed al contestuale ko delle casertane con le bianconere liguri.

Le ragazze di Stefania Giuliani mettono subito in chiaro le cose chiudendo il primo parziale sullo 0-5 ed aumentando di una unità il vantaggio all’intervallo lungo conservando la porta inviolata.

Particolarmente ispirata Giulia Gasparini, poker nella prima frazione e settebello di reti complessivo. Sette come le reti di vantaggio all’alba del terzo quarto con la rete di Regnicoli poi le toscane offrono una timida reazione con il bis lampo di Di Salvo prima dell’allungo perentorio moiarolo fino al 3-12 conclusivo griffato da Corinaldesi.

Nel mezzo la doppietta della baby Piermartini e in apertura la stoccata di Canari mentre a lenire parzialmente il passivo per le avversarie ci pensava l’ultima ad arrendersi, capitan Raiola.

Al termine della gara il capitano Sofia Sassaroli rivive il film di una stagione indimenticabile (in regular season 14 vittorie su 14 con 232 goal fatti ed 81 subiti con annesso miglior attacco e difesa) e scaccia via i fantasmi beffardi del recente passato: “E’ una gioia immensa, inspiegabile, gioco con il Team Marche Pallanuoto da ben 21 anni. Quando ho iniziato siamo partite dalla Serie C, siamo poi approdate in Serie B e ormai eravamo ferme su questa categoria da tanti anni. Sono contenta di aver contribuito a portare il Team Marche Pallanuoto Moie per la prima volta nella sua storia in Serie A2. – sottolinea – Siamo un gruppo unito, giovane, alcune con più esperienza altre meno, ma completamente intercambiabili, questo sicuramente è stato il nostro punto di forza! Siamo cresciute molto in questi anni, lo scorso anno abbiamo sfiorato la promozione per 1 solo goal, quest’anno eravamo davvero motivate, ci abbiamo creduto sempre, fino alla fine e ci siamo riuscite“.

Completano il roster oltre alle già citate marcatrici anche l’estremo difensore Chiappa, Aguzzi, Bruschi, Robboni, Giampaoletti, Di Martino e Dolciotti.

I risultati del raggruppamento:

Girone A

Circolo Villani San Prisco-Certaldo Nuoto 7-4

RN Camogli-Team Marche Pallanuoto Moie 12-4

Certaldo Nuoto-RN Camogli 2-12

Team Marche Pallanuoto Moie-Circolo Villani San Prisco 10-8

Certando Nuoto-Team Marche Pallanuoto Moie 3-12

Circolo Villani San Prisco-RN Camogli 5-12

