A Fabriano prende forma una nuova villa monofamiliare in legno

FABRIANO – Dopo sole 4 settimane di lavoro, la magia della prefabbricazione in legno prende forma sotto i nostri occhi. In un mondo in cui il tempo è prezioso, la velocità di realizzazione di una struttura prefabbricata in legno emerge come un’opzione straordinaria per soddisfare le esigenze abitative e commerciali in tempi record.

Ci troviamo a Fabriano in una zona riservata a pochi chilometri dal centro abitato. L’edificio in legno lamellare si estende su un piano fuori terra e un piano interrato, per un totale di 178 mq. Il piano terra, con una superficie di circa 140 mq, ospiterà un ampio open space (soggiorno e cucina) di 60 mq, caratterizzato da generose aperture e un accesso diretto al porticato esterno sul lato ovest. La restante area del piano terra è dedicata alla zona notte, comprensiva di tre camere da letto. Una scala interna conduce a uno spazio soppalcato di circa 22 mq, adibito a studio, con vista sul soggiorno sottostante.

Questo è il risultato di un processo altamente ottimizzato e coordinato, che sfrutta al massimo le risorse disponibili senza compromettere la qualità del risultato finale. Grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia e al lavoro sinergico di esperti artigiani e tecnici specializzati, ogni fase del processo di produzione è accuratamente pianificata e eseguita con precisione millimetrica.

Le moderne tecniche di prefabbricazione consentono di ridurre notevolmente i tempi di costruzione rispetto ai metodi tradizionali, permettendo ai progetti di passare dalla fase di progettazione alla consegna in tempi record. Il legno, con le sue caratteristiche intrinseche di leggerezza, resistenza e versatilità, si rivela un materiale ideale per la prefabbricazione, consentendo una costruzione rapida senza compromettere la solidità e la durabilità della struttura.

La tecnologia costruttiva adottata è il “Platform frame Subissati”, che assicura solidità e efficienza energetica all’intera struttura.

Committente: Privato

Progettista architettonico: Arch. Mariangela Grassano

Progettista strutturale: Ing. Andrea Montagna

