A Camerano procedono rapidamente i lavori di manutenzione della “Scalinata dell’Asilo”

CAMERANO – Sono in avanzato stato di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria della “Scalinata dell’Asilo” che collega via Ceci con via Garibaldi a Camerano.

“L’intervento – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – in esecuzione in questi giorni presso la “Scalinata dell’Asilo” sta procedendo velocemente e in rispetto ai tempi preventivati. È un lavoro importante che permetterà di riqualificare l’area aumentando gli standard di sicurezza e fruibilità. La “Scalinata dell’Asilo” è un luogo del cuore della nostra città, il cedimento strutturale che ha reso necessario questo lavoro si è dimostrato più complesso del previsto, ma nonostante questo i lavori iniziati il 24 giugno termineranno come da programma il 31 luglio a tutto vantaggio dei residenti e turisti, inoltre sarà perfettamente fruibile per tutti gli alunni della scuola elementare Sperandei che riprenderanno gli studi nel mese di settembre”.

