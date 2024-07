Due feriti nello scontro tra un’auto ed un autocarro

JESI – Due persone sono rimaste ferite, questa mattina, poco dopo le 8, in un incidente avvenuto in via Del prato.

Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale si sono scontrati un’auto Ford Puma ed un autocarro.

I due occupanti della vettura sono stati trasportati, per accertamenti, all’ospedale Carlo Urbani dal personale del servizio sanitario intervenuto sul posto.

(Le foto sono di Pierpaolo Mascia)

