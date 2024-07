Dipende da Noi: “Rifiuti speciali alla Zipa? Occorre far subito chiarezza”

JESI – “Finalmente, pur se con non poco ritardo, il sindaco e il presidente del Consiglio comunale di Jesi hanno deciso la convocazione di una seduta “aperta” sulla decisione di deliberare la possibilità dell’insediamento di un impianto per la raccolta e il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi richiesto dalla società Edison”. Inizia così una nota diffusa oggi dal coordinamento provinciale di Dipende da Noi.

“É emerso chiaro in queste settimane che il bisogno di chiarezza e la valutazione dell’ idoneità dell’area Zipa ad ospitarlo non fosse solo una preoccupazione della Confindustria locale, come capziosamente alcune forze della maggioranza hanno sostenuto per giustificare i ritardi e, forse, la benevolenza con cui la Giunta guardava questa richiesta, bensì un sentimento diffuso visto che, come è accaduto in questi ultimi giorni, si sono espressi in tal senso i consigli di quartiere e importanti associazioni della società civile, mancano all’appello, se non siamo stati distratti, solo le organizzazioni dei lavoratori che confidiamo si possano far sentire prima della convocazione di quel consiglio.

“Una vittoria della partecipazione quindi e la speranza che in seno alla Giunta e alla maggioranza del Consiglio comunale di Jesi prevalga la saggezza e maturi una decisione conseguente.

“Proprio per questo invitiamo il presidente del Consiglio comunale a valutare lo spostamento dell’orario di quei lavori, le 9.30 di un giorno feriale non sono il massimo per favorire la partecipazione e, soprattutto, di modificare le “regole” per partecipare a quel confronto tanto somiglianti a quella burocrazia dell’angoscia che Kafka ha descritto nel suo “Castello”, il diritto di parola è universale e non è vincolato da norme”, conclude il coordinamento provinciale di Dipende da Noi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it