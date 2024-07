Sicurezza pubblica a Chiaravalle, Fratelli d’Italia lancia l’allarme

CHIARAVALLE – “Il Circolo di Chiaravalle di Fratelli d’Italia – si legge in una nota -, è deciso ad intraprendere misure istituzionali per impegnare gli organi preposti ad intervenire sul tema di sicurezza pubblica nella nostra cittadina ormai fuori controllo.

“Alla luce dell’ultimo episodio di cronaca, in pieno centro storico dove un trentenne protagonista di azioni violente verso altre persone con un’arma da sparo, è stato trattenuto dalle forze dell’ordine intervenute all’allarme dei cittadini esasperati per l’ennesimo disagio sociale.

“È ormai evidente, che l’Amministrazione comunale non è più in grado di gestire la vivibilità tanto decantata poche settimane fa dal primo cittadino, con indifferenza e noncuranza di innumerevoli grida d’aiuto di quei paesani che aveva promesso di proteggere. Il distacco definitivo della cittadinanza da questa Amministrazione comunale è stata dichiarata ufficialmente con la costituzione di ben due comitati cittadini per la sicurezza. Si traduce questa volontà popolare, di essere orfani di protezione sociale e affidarsi al “fai da te che è meglio”.

“Tragedia più pericolosa e becera, non poteva verificarsi in un comune sotto i 15mila abitanti, dove sovvenzioni per una videosorveglianza mirata, misure di controllo del territorio sono state ampiamente discusse ed approvate.

“Basta, noi di Fratelli d’Italia NON CI STIAMO, vogliamo immediatamente un intervento delle superiori autorità, per tutelare la vita dei chiaravallesi per bene, dei nostri cittadini che dignitosamente sono pronti a versare sacrifici per il bene del proprio paese, ma che hanno il sacrosanto diritto di vivere tranquilli a casa propria”, conclude il Circolo di Fratelli d’Italia di Chiaravalle.

