A Fano la Memo si prepara a festeggiare il suo 14° compleanno

FANO – La Memo si prepara a festeggiare il suo 14° compleanno con una giornata ricca di eventi e attività per tutte le età. Il programma offre laboratori e incontri per coinvolgere i cittadini nella celebrazione della cultura e della lettura, ma anche momenti di festa e di socialità.

Il programma include appuntamenti speciali come Natulibri con i ragazzi del Centro estivo di Casa Archilei durante la mattinata, per proseguire, a partire dalle 16:30, con laboratori di fabbricazione 3D per bambini a cura di Umanesimo Artificiale e un laboratorio di storie illustrate per i più piccoli a cura di Apito. Gli appassionati di lettura avranno l’opportunità di partecipare a gruppi di lettura e attività promosse dal Sistema Bibliotecario di Fano con i gruppi L’uncinetto del venerdì, Il Mercoledì da Lettori, quello dei Lettori Volontari Nati per Leggere e con Giorgio Del Moro che da anni organizza Pausa Lettura, insieme a momenti di lettura condivisa come “I cesti sonori” e “Ai bambini piace leggere” rivolti ai più piccoli.

La giornata culminerà alle 18:30 con la premiazione del miglior lettore per tutte le fasce d’età, seguita alle 19:00 da una festa con torta e brindisi per tutti i partecipanti offerto da Dussmann gestore del bar della Memo, con i saluti dell’Assessore alla Cultura Lucia Tarsi.

La serata proseguirà alle 21:00 con la presentazione del libro “Le parole che mi hai lasciato” di Giulia Baldelli pubblicato da Guanda a maggio di quest’anno, un’occasione per passare una bella serata e conoscere l’ultimo libro dell’autrice fanese che ha esordito nel 2022 con il libro “L’estate che resta” sempre con lo stesso editore. Giulia Baldelli dialogherà con Alessandra Palazzo, che da anni cura il gruppo di lettura le PariLetture presso la biblioteca del Paricentro del Comune di Fano, che ha scelto di farsi affiancare da Hoara Vaira una giovanissima lettrice durante l’intervista con la scrittrice.

Durante l’intera giornata, saranno attivi lo sportello di Bussola digitale della Regione Marche e il Mercatino dei Libri a cura dell’associazione Amici delle Biblioteche di Fano. Inoltre sarà possibile visitare la mostra di Passaggi e dei i libri di Letteraria negli spazi della Memo.

“La Memo ha dimostrato in questi 14 anni quanto una biblioteca possa essere necessaria per tutti, e quanto, avere in città una biblioteca come la Memo, possa fare la differenza contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone. E’ un servizio che offre occasioni di crescita per l’intera comunità: in questi anni sono nati programmi di promozione della lettura per i bambini da zero a sei anni e le loro famiglie, per le scuole, per il pubblico adulto, è stato creato un programma interamente dedicato all’apprendimento durante tutto l’arco della vita e proposte che sostengono l’alfabetizzazione digitale della popolazione attivando il progetto Memobile grazie alle risorse arrivate da una donazione liberale da parte di TechFem e ospitando lo sportello di Bussola Digitale della Regione Marche finanziato dai fondi del PNRR. E’ un servizio che ha due anime: quella culturale e quella sociale, per questo molto in linea con quella che sarà la mia esperienza, appena iniziata, come amministratrice – dichiara l’Assessore alla Cultura Lucia Tarsi – Siamo tutti orgogliosi della Memo. Sono riconoscente a chi ci lavora e soprattutto a chi ha reso possibile la sua inaugurazione il 10 luglio 2010 rendendo questa esperienza unica in Italia: Fano non lo dimenticherà mai”.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa festa della cultura e della lettura dedicata a tutti i cittadini, in occasione del 14° anno di apertura della mediateca Montanari.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma completo, vi invitiamo a consultare il sito web della Memo https://sistemabibliotecariofano.it/

