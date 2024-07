Ceccarelli: “La guardia medica di Mondolfo è considerata postazione irrilevante”

C’è contraddittorietà tra i deliberati regionali e quelli aziendali

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Ad analoghe e ripetute osservazioni sulla postazione della guardia medica di Mondolfo, la cui attività è ridotta oppure sospesa dal 1° marzo 2022, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino in data 07.07.2023 mi rispose che: “..Negli accordi locali in applicazione della DGR 220 del 7.3.2022 sono state individuate postazioni HUB Fano con spoke Mondolfo, HUB Fossombrone con spoke Calcinelli, HUB Pergola con spoke Mondavio..”.

La postazione HUB, in letteratura medica, è quella principale; quella SPOKE è la postazione secondaria ad attività ridotta.

Ditemi voi, lettori, per esempio con la turnazione di luglio c.a. delle postazioni di guardia medica descritte, dove corrisponde l’organizzazione citata?

Quando Calcinelli, postazione SPOKE ha più turni della corrispondente postazione HUB di Fossombrone. Oppure Pergola con Mondavio.

Solo per Mondolfo corrisponde.

Mondolfo però è sede di una Casa della Comunità. E non l’hanno eletta autonomamente i cittadini riuniti in una “concione” di tipo medievale, ma è stata decisa dalla programmazione sanitaria regionale attraverso i deliberati moderni.

Quindi la postazione HUB di guardia medica dovrebbe essere, a rigore di logica, Mondolfo e non Fano. Perché è una caratteristica della Casa della Comunità garantire la continuità assistenziale addirittura h24 per 7 giorni su 7.

Invece Mondolfo è trattata come una postazione irrilevante.

Con una ennesima nota ho richiesto direttamente all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltarmatini il rispetto dei deliberati regionali.

Vedremo se riusciranno ad essere coerenti con ciò che deliberano e ciò che organizzano.

