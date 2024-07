Marta Ruggeri: “Ciclovia Adriatica, tanti soldi ma anche intoppi”

di MARTA RUGGERI*

Ancona – Con la Legge n.208 del 2015 viene istituito il Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche (SNCT) e previsto un primo stanziamento per la progettazione e la realizzazione delle Ciclovie, compresa la Ciclovia Adriatica che interessa le Regioni del Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e che vede proprio la nostra Regione quale soggetto capofila del progetto, quindi responsabile della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, costata oltre 1 milione di euro.

Ad oggi molti tratti sono ancora in via di realizzazione e alcuni sono fermi a causa di intoppi, come quello sollevato dal Sindaco Ascani di Castelfidardo nel tratto che attraversa il Comune. Coinvolto dal progetto nel 2018, ha firmato l’accordo con la Regione per favorire la realizzazione dell’opera, ma nel 2020 RFI ha richiesto lavori, per un importo di 170.000 euro, necessari alla posa in opera di una recinzione a protezione di un tratto di ciclovia, di circa 1,3 km ricadente proprio nel Comune di Castelfidardo, confinante con la ferrovia. Da quel momento l’Amministrazione Comunale si è adoperata nella richiesta di un intervento sotteso alla convocazione di tutti i soggetti interessati, allo scopo di consentire il superamento delle criticità, magari valutando una soluzione per baipassare il vecchio tracciato. Ma ad oggi tutto è fermo e vista l’importanza strategica dell’opera che interessa non solo il territorio fidardense ma l’intera Regione Marche, ho provveduto a depositate un atto consiliare al fine di sollecitare la Giunta regionale ad impegnarsi per valutare una nuova progettualità e cercare nuove soluzioni con relativa assegnazione economica, anche alla luce del recente stanziamento, di 27 milioni di euro, da parte della Conferenza Stato-Regioni, proprio allo scopo di completare l’opera di collegamento e di sviluppo turistico di fondamentale importanza per tutta la Regione.

*Capogruppo M5S in consiglio regionale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it