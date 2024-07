A Chiaravalle il Comune mette in sicurezza gli edifici scolastici

CHIARAVALLE – Mai come in questo periodo ci sono state opportunità di finanziamenti per mettere in sicurezza le scuole: opportunità che sono state colte fin da subito dal Comune. I lavori sui plessi scolastici di viale Marconi, via Paganini e via S. Andrea hanno portato alla riorganizzazione temporanea dell’utilizzo degli spazi da parte delle scuole, che hanno continuato ad esercitare la loro funzione educativa anche in presenza di dislocazioni temporanee delle classi, condizionate dallo svolgimento dei lavori strutturali in contemporanea.

Nello specifico caso particolarmente attenzionato in questi giorni, ossia la ricostruzione della scuola di via S. Andrea, la consegna lavori è avvenuta a fine gennaio 2023, ma a causa del tipo di struttura dell’edificio e della concomitante e particolarissima situazione nazionale e globale – un periodo molto complesso per l’edilizia con il bonus 110 e le ripercussioni economiche della guerra russo-ucraina – si è verificato un ritardo di mesi nell’approvvigionamento dei materiali, in primis del legno.

Di conseguenza, anche se le comunicazioni ufficiali della direzione lavori garantivano che la scuola sarebbe stata pronta con l’inizio del nuovo anno scolastico, il cantiere ha accumulato ritardo; molte lavorazioni vanno fatte sul posto e le tempistiche sono dettate dai fornitori. Ci è stato perciò comunicato da pochi giorni che ci sarà uno slittamento di alcune settimane.

Attualmente i lavori stanno procedendo speditamente nei due Istituti Comprensivi di Chiaravalle, ormai da tempo sottoposti a ingenti e complessi interventi. Ci preme sottolineare che fin qui non c’è stata alcuna negligenza o mancanza di professionalità tra i vari soggetti che hanno condotto gli appalti: tutti hanno lavorato sodo con il solo obiettivo di realizzare edifici a regola d’arte.

Nel frattempo, con la certezza del veloce svolgimento dei lavori ancora attivi nei vari plessi, con il nuovo anno scolastico verranno organizzati gli spazi in vista dell’assetto definitivo che si avrà al termine dei lavori. E rassicuriamo la cittadinanza che sarà data la migliore collocazione possibile agli alunni di ogni ordine e grado di entrambi gli Istituti affinché il percorso educativo degli stessi si possa compiere pienamente.

L’approccio educativo dei due Istituti di Chiaravalle rappresenta in pieno la ricchezza e la differenziazione dell’offerta educativa del sistema pubblico italiano, cosa non scontata in altri Paesi. Siamo veramente vicini al traguardo e gli ultimi metri dovranno essere affrontati con la collaborazione di tutti, per il bene dei nostri bambini, ragazzi e per la comunità tutta.

