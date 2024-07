I pass per i campionati italiani optimist assegnati al “Trofeo Biancucci”

Il 6 e 7 luglio in gara a Civitanova Marche oltre 80 giovanissimi dell’Optimist. Coach Masturzo: “Pesano sugli atleti di punta le squalifiche ottenute a Numana”

CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche e il suo mare si preparano ad accogliere l’annuale edizione del “Trofeo Biancucci”, regata giovanile valida come seconda tappa di selezione regionale del campionato Optimist. Si regaterà il 6 e 7 luglio proprio davanti al Club Vela Portocivitanova (CVP), che organizza la manifestazione in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Porto Sant’Elpidio. Scenderanno in acqua circa 80 ragazzi provenienti da tutte le Marche, divisi nelle categorie “Juniores” e “Cadetti”. Per la X Zona (FIV Marche), questi i posti disponibili per coloro che si selezioneranno:

8 ATLETI JUNIORES (2009 – 2013) – CAMPIONATO ITALIANO

5 ATLETI JUNIORES CLASSE 2013 (CHE NON STANNO NEGLI 8 SOPRA) – COPPA DEL PRESIDENTE

5 ATLETI CADETTI CLASSE 2014 – COPPA CADETTI

5 ATLETI CADETTI CLASSE 2015 – COPPA PRIMAVELA

L’evento assegnerà i pass per i Campionati Italiani Juniores, per la Coppa Cadetti, per la Coppa Primavela e per la Coppa del Presidente. I punti ottenuti al Trofeo Biancucci si cumuleranno con quelli della prima prova di selezione regionale, svoltasi il mese scorso a Numana, in occasione del Memorial Vincenzo Graciotti.

“Per i nostri ragazzi la situazione è complessa – analizza Fabio Masturzo, coach Optimist Juniores CVP – Sarà importante disputare tutte e sei le prove per recuperare e quindi rimediare le squalifiche prese a Numana per partenza anticipata. Squalifiche estese a troppe barche che la Giuria avrebbe potuto evitare dando un secondo richiamo. Due dei nostri allievi più bravi, come Mia Paoletti e Cesare Pierdomenico, sono stati penalizzati per ben due volte, partono già svantaggiati, purtroppo. Tra quelli che non hanno patito le stesse anomalie ci sono Nicolò di Marino, in terza posizione e primo Under 13, Alessandro Fabietti in top ten al nono posto. Per tutti gli altri, si vedrà se alla selezione di Civitanova Marche riusciranno a scartare i vari ufd e recuperare posizioni”

Per quello che riguarda i Cadetti, il cui il coach è Giacomo De Carolis, ci sono cinque atleti in top ten dalla precedente tappa di Numana: Lorenzo Petrella a pari punti con Kilian Breda, premiato anche come 1° Under 15, al 3° posto e 1^ femminile Clarissa Montagnoli, Olivia Cardinali 4^ overall e 2^ femminile ed Emile Verhoeven 10°. Fabio Paniccia si trova invece in 13° posizione, seguito da Elia Piantoni alla 17°.

Questa manifestazione gode da sempre del sostegno della Gioielleria Biancucci, esercizio di riferimento nella commercializzazione di segnatempo, gioielli, pietre preziose e bijoux che omaggerà i primi classificati di ogni categoria con un prestigioso orologio.

