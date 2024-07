Estate di fantasia in biblioteca a Belvedere Ostrense: un luglio di letture e creatività per i più piccoli

BELVEDERE OSTRENSE – La Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense è lieta di annunciare l’iniziativa “Estate di Fantasia in Biblioteca”, un programma estivo pensato per i bambini e le bambine del nostro comune. Gli appuntamenti, che prevedono due incontri con letture e laboratori creativi, si terranno martedì 9 luglio e martedì 23 luglio, dalle 17:30 alle 19:30.

L’obiettivo di queste attività è avvicinare i più piccoli al mondo delle biblioteche, creando un legame positivo e duraturo con l’ambiente bibliotecario. Abituare i bambini a frequentare la biblioteca fin da giovani è fondamentale per incoraggiare l’amore per la lettura e la conoscenza, e per sviluppare la loro creatività e curiosità.

Durante il pomeriggio di martedì 9 luglio, Giulia Santinelli intratterrà i piccoli utenti con la lettura del libro “Le regole dell’estate” di Shaun Tan, un’opera che stimola l’immaginazione e il pensiero critico. Il 23 luglio sarà invece la volta de “La piuma magica” di Sandra Dieckmann, una storia che incanta e ispira i giovani lettori.

In entrambe le occasioni, a partire dalle ore 18:15, si svolgeranno divertenti laboratori artistici. Questi laboratori offriranno ai bambini l’opportunità di esprimere la loro creatività, realizzando opere d’arte ispirate alle storie ascoltate. Ogni attività è progettata per essere non solo divertente, ma anche educativa, contribuendo allo sviluppo delle abilità manuali e della capacità di lavorare in gruppo.

Per accogliere al meglio tutti i partecipanti, la biblioteca comunale di Belvedere Ostrense aprirà al pubblico un’ora dopo il consueto orario, dalle 17:30 alle 19:30, garantendo il servizio di prestito bibliotecario per tutti gli appassionati lettori.

“Estate di Fantasia in Biblioteca” rappresenta un’occasione unica per condividere momenti indimenticabili, coltivare l’amore per la lettura e creare esperienze significative che i bambini porteranno con sé per tutta la vita. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa meravigliosa avventura estiva.

